Millionen-Wechsel von Regionalliga-Torjäger Noah Pesch?

Noah Pesch hat in der vergangenen Saison seinen Durchbruch gefeiert. In seiner ersten Senioren-Spielzeit schoss der 20-Jährige 20 Tore in 30 Regionalliga-Partien und hat wenig verwunderlich Begehrlichkeiten geweckt. Den U21-Nationalspieler von Kroatien könnte es im Sommer in die 2. Bundesliga ziehen.