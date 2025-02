Millionen-Segen für den MSV Duisburg - mit einem Haken

So sieht der Deal mit der Stadt Duisburg aus: Der MSV Duisburg tauscht, wie die WAZ vermeldet, sein Erbbaurecht für seine Grundstücke an der Westender Straße 34-36 samt Trainingszentrum der Profi-Mannschaft gegen einen Pachtvertrag (jährlich 100.000 Euro) an die Stadt ab und erhält dafür im Gegenzug 1,5 Millionen Euro für die Lizenzabteilung. Laut Angaben der Zeitung wurde das Abkommen in einer nichtöffentlichen Sitzung bereits abgesegnet.

In einer Geberrunde Anfang Dezember wurde der Stein für diesen Handel, der dem MSV Duisburg kurzfristig Liquidität verschafft, angestoßen. "Duisburg steht geschlossen hinter dem MSV. Die Geberrunde hat ein klares Bekenntnis zum Konzept des Vorstandes und der Geschäftsführung abgegeben. Wir wollen zurück in den Profifußball, wir wollen zurück in die 2. Liga", teilte Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link mit.

Die 2. Bundesliga soll es mindestens wieder sein, der Weg dahin ist ein weiter. Sportlich sieht es zurzeit nach der Rückkehr in der 3. Liga aus, bis Ende Februar müssen die Lizenzunterlagen beim DFB für den angepeilten Aufstieg eingereicht werden. Dann bleibt abzuwarten, wie die mittelfristige Zukunft in den nächsten drei bis fünf Jahren aussieht. Sollte Duisburg allerdings fortlaufend Schwierigkeiten bekommen, sich dauerhaft in der 3. Liga oder höher zu etablieren, könnte dieser Deal aber auch Folgen haben, denn 100.000 Euro an jährlicher - ab sofort - zusätzlicher Belastung, müssen auch erstmal dauerhaft gestemmt werden.