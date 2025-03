Die Stadt Essen investiert 5,5 Millionen in alte Fußballplätze – Foto: Tim S.

Die Stadt Essen investiert 5,5 Millionen Euro für die Aufbesserung von lokalen Fußballplätzen. Ein Verein profitiert aber nicht von den Umbauten: Der SV Kray, welcher einst eine große Rolle im Essener Fußball spielte, tritt aktuell in der Kreisliga C an.

Nach Informationen der WAZ bringt die Stadt Essen 5,5 Millionen Euro in die Modernisierung ihrer Fußballplätze ein. Mehrere Ascheplätze werden in Kunstrasenplätze umgewandelt, während bestehende Kunstrasenfelder erneuert werden. Von den Sanierungsmaßnahmen profitieren sollen unter anderem Sportanlagen in Bergerhausen, Leithe, Altenessen, Karnap, Holsterhausen, Rüttenscheid, Steele und Freisenbruch. In Karnap würde der Umbau für bessere Trainingsbedingungen sorgen, während der Belag in Stelle besonders für den Schulsport von Bedeutung ist.

Ein Ort, an dem die Modernisierung bislang ausbleibt, ist der Ascheplatz an der Schönscheidstraße in Kray – Heimat des Traditionsvereins Kray 04. Der Verein spielte einst eine bedeutende Rolle im Essener Fußball, ist heute jedoch nur noch in der Kreisliga C aktiv. SV Kray 04: Von „Klein-Schalke“ zum Kreisliga-Klub