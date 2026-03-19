„Millionen für Olympia, für Fußball-Camps aber Abgaben“ Vereine kritisieren neue Gebühren für Feriencamps – Senat hält dagegen von far · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Hertha 03 Präsident Kamy Niroumand (re) – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Neue Regeln, neue Kosten – und viel Ärger im Berliner Amateurfußball. Vereine sehen den Breitensport belastet, der Senat spricht von Fairness. Es geht um Geld, Prioritäten – und die Zukunft von Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche. Vereine und der Senat äussern sich gegenüber FuPa Berlin

Um was geht es genau? Die neue Regelung ist in den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN) des Landes Berlin festgelegt. Kern der Änderung: Feriencamps auf öffentlichen Sportanlagen bleiben für Vereine weiterhin kostenlos – solange sie keine Teilnahmegebühren erheben oder die Einnahmen unter 2.500 Euro liegen. Sobald jedoch Teilnahmebeiträge verlangt werden und die Nettoeinnahmen diese Schwelle überschreiten, wird ein Nutzungsentgelt fällig. Dieses beträgt zehn Prozent der gesamten Einnahmen aus dem Camp. Die Vereine müssen ihre Einnahmen nach Abschluss des Camps gegenüber dem Bezirksamt abrechnen. Dabei können bestimmte Ausgaben berücksichtigt werden. In Einzelfällen kann das Nutzungsentgelt reduziert werden, wenn nachgewiesen wird, dass kaum oder kein Überschuss erzielt wurde. Die Regel gilt nicht nur für Feriencamps, sondern auch für Workshops oder ähnliche Angebote außerhalb des regulären Trainingsbetriebs.

Neue Abgabe bringt Vereine auf Die neue Gebührenregelung für Feriencamps auf öffentlichen Sportanlagen sorgt in Berlin für wachsenden Unmut. Während mehrere Vereine deutliche Kritik üben, hält die Senatsverwaltung für Inneres und Sport an der Änderung fest. Seit November 2025 gilt: Erheben Vereine Teilnahmegebühren für Feriencamps und erzielen mehr als 2.500 Euro Nettoeinnahmen, müssen sie künftig zehn Prozent der Einnahmen an das Land Berlin abführen.

Gerd Thomas (re oben) vom FC Internationale – Foto: imago images

Hertha 03: Deutliche Kritik – auch politisch Besonders klar positioniert sich Hertha 03 Zehlendorf. Vereinspräsident Kamyar Niroumand sieht nicht nur eine zusätzliche Belastung für Vereine, sondern stellt die politische Prioritätensetzung infrage. „Vereine übernehmen hier eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Dass ausgerechnet diese Angebote jetzt mit zusätzlichen Gebühren und mehr Bürokratie belastet werden, ist für uns nicht nachvollziehbar“, so Niroumand. Noch deutlicher wird er mit Blick auf die Sportpolitik insgesamt:

„Während gleichzeitig Millionen für Olympiabewerbungen und große sportpolitische Projekte diskutiert werden, sollen gemeinnützige Vereine nun Abgaben zahlen, wenn sie Ferienangebote für Kinder organisieren. Diese Prioritätensetzung ist aus unserer Sicht schwer verständlich. Die Einnahmen der Vereine werden in die Jungend investiert. Alles gemeinnützig. Ansonsten müssen wieder Beiträge für Mitglieder erhöht werden" Für viele Clubs sind Feriencamps längst ein zentraler Bestandteil der Nachwuchsarbeit – und eine wichtige Einnahmequelle im Amateurbereich.

Hertha 03 bietet Camps an – Foto: Verein