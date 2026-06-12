Millingen jubelt über kurioses Joker-Tor Für den 1. FC Lintfort II endet das erste Relegationsspiel zur Kreisliga A vor großer Kulisse gegen den SV Millingen enttäuschend. Gäste-Keeper Philipp Raskopf wächst über sich hinaus. Musa Sidibeh erweist seinem Team einen Bärendienst. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Millingen kämpft um die Klasse – Foto: Sven Hanisch

Der im Vorfeld favorisierte SV Millingen hat sich im Hinspiel der Relegation um den letzten Platz in der Kreisliga A eine ordentliche Ausgangsposition erarbeitet. Beim spielstarken B-Liga-Dritten 1. FC Lintfort II erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Fabian Scholz ein 2:2 (0:0) und geht damit mit einem kleinen Vorteil ins Rückspiel am Sonntag (15 Uhr). Für die Gastgeber endete der Abend trotz spielerischer Überlegenheit und drei Aluminiumtreffern enttäuschend. Zudem muss Lintfort nach einer Gelb-Roten Karte auf einen wichtigen Defensivspieler verzichten.

Vor 420 Zuschauern auf der Anlage am Volkspark, darunter zahlreiche Anhänger aus Millingen sowie einige Trainer aus dem Moerser Kreis, entwickelte sich von Beginn an eine abwechslungsreiche Begegnung. Auch Lintforts Landesliga-Coach Meik Bodden verfolgte aufmerksam den Auftritt der Reserve, die im Gegensatz zu den B-Liga-Spitzenspielen im April und Mai nicht auf den früheren Oberliga-Kicker Leslie Rume setzen konnte. Sidibeh schwächt das eigene Team Die Gastgeber waren zunächst die klar bessere Mannschaft und hätten bereits zur Pause deutlich führen können. Gleich dreimal rettete das Aluminium für den SVM. Kevin Hippert scheiterte in der 23. Minute sogar innerhalb weniger Sekunden doppelt am Gebälk. Was nicht am Pfosten oder an der Latte abpralle, entschärfte der starke Millinger Schlussmann Philipp Raskopf. „Er ist mit vielen Paraden über sich hinausgewachsen“, lobte Scholz den Sahnetag seines Torhüters.

Trotz der Überlegenheit des Gegners retteten die Rheinberger das torlose Remis in die Pause und steigerten sich nach dem Seitenwechsel deutlich. Domenique Cremers hatte kurz nach Wiederbeginn zwei gute Möglichkeiten zur Führung. Nach einer Flanke von Top-Torjäger Yannick Saunus brachte er den Ball aus kurzer Distanz unter Druck jedoch nicht über die Linie (50.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach einer Stunde setzte sich Leon Haliti stark durch und brachte die Gastgeber verdient in Führung. Die schnelle Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Steven Schön verwertete einen punktgenauen langen Ball von Nico Parthum sehenswert zum Ausgleich (65.).