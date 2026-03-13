Millingen bricht nach 2:0 ein, Florian Witte rettet Spielvereinigung

Asberg hat die Spitze im Blick. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Spieltag 23 in der Kreisliga A Moers: Der SV Millingen ist einer von zwei Gastgebern am Freitag und braucht gegen den ESV Hohenbudberg Punkte. Am Sonntag steigt das große Duell der beiden Top-Klubs: SV Budberg II gegen den ESV Hohenbudberg.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Im Duell zwischen dem Büdericher SV und der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen gab es keinen Sieger. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, als Egzon Kokolari in der 32. Minute zum 1:0 traf. Mit diesem Vorsprung ging der Büdericher SV auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel gelang der Spielvereinigung jedoch der schnelle Ausgleich. Florian Witte traf in der 50. Minute zum 1:1 und stellte damit den Endstand her.

Der SV Millingen startete mutig in die Partie gegen den favorisierten ESV Hohenbudberg und wurde kurz vor der Pause belohnt. Yannick Alexander Saunus brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Millingen effektiv: Paul Mertens erhöhte in der 52. Minute sogar auf 2:0, wodurch der Außenseiter überraschend komfortabel führte.

Doch der Tabellenfünfte reagierte mit einer starken Schlussphase. Zunächst verkürzte Kujtim Smakolli in der 69. Minute, ehe Julian Thiel nur vier Minuten später zum 2:2 ausglich. Millingen verlor danach zunehmend die Kontrolle über das Spiel, während Hohenbudberg weiter Druck machte. In der Schlussphase sorgten Luca Heckt (84.) und Jawad Ali (88.) schließlich für die Wende und sicherten den Gästen einen wichtigen 4:2-Auswärtssieg.

Spieltext GSV Moers II - FC Neuk.-Vlu II

Morgen, 13:00 Uhr SV Budberg SV Budberg II TV Asberg TV Asberg 13:00 PUSH

Spieltext SV Budberg II - TV Asberg

Morgen, 15:00 Uhr SSV Lüttingen Lüttingen SV Schwafheim Schwafheim 15:00 live PUSH

Spieltext Lüttingen - Schwafheim

Spieltext FC Alpen - SV Menzelen

Spieltext SV Sonsbeck II - VfL R´hausen

Spieltext FC Meerfeld - C. Rheinberg

Morgen, 15:30 Uhr SV Schwafheim Schwafheim II Rumelner TV Rumelner TV 15:30 live PUSH

Spieltext Schwafheim II - Rumelner TV

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfL Rheinhausen

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - GSV Moers II

So., 22.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Büdericher SV

So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim II

So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - SSV Lüttingen

So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Sonsbeck II

So., 22.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Budberg II



25. Spieltag

So., 29.03.26 13:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Menzelen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - TV Asberg

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - Concordia Rheinberg

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Moers-Meerfeld

So., 29.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - Rumelner TV

So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - ESV Hohenbudberg

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