Millingen braucht freitags Punkte, Budberg II gegen Asberg

Spieltag 23 in der Kreisliga A Moers: Der SV Millingen ist einer von zwei Gastgebern am Freitag und braucht gegen den ESV Hohenbudberg Punkte. Am Sonntag steigt das große Duell der beiden Top-Klubs: SV Budberg II gegen den ESV Hohenbudberg.
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfL Rheinhausen
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - GSV Moers II
So., 22.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Büdericher SV
So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim II
So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - SSV Lüttingen
So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Sonsbeck II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Budberg II
25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Menzelen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - TV Asberg
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - Concordia Rheinberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Moers-Meerfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - Rumelner TV
So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - ESV Hohenbudberg
