 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Millingen braucht freitags Punkte, Budberg II gegen Asberg

Kreisliga A Moers: Der SV Millingen ist einer von zwei Gastgebern am Freitag und braucht gegen den ESV Hohenbudberg Punkte. Am Sonntag steigt das große Duell der beiden Top-Klubs: SV Budberg II gegen den ESV Hohenbudberg.

von André Nückel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Asberg hat die Spitze im Blick.
Asberg hat die Spitze im Blick. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
19:30
Spieltext BüdericherSV - Rheurdt-Sch.

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
19:30live
Spieltext SV Millingen - Hohenbudb.

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
15:30
Spieltext GSV Moers II - FC Neuk.-Vlu II

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
13:00
Spieltext SV Budberg II - TV Asberg

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:00live
Spieltext Lüttingen - Schwafheim

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
15:00live
Spieltext FC Alpen - SV Menzelen

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:00live
Spieltext SV Sonsbeck II - VfL R´hausen

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
15:15
Spieltext FC Meerfeld - C. Rheinberg

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
15:30live
Spieltext Schwafheim II - Rumelner TV

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfL Rheinhausen
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - GSV Moers II
So., 22.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Büdericher SV
So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim II
So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - SSV Lüttingen
So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Sonsbeck II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Budberg II

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Menzelen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - TV Asberg
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - Concordia Rheinberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Moers-Meerfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - Rumelner TV
So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - ESV Hohenbudberg

