– Foto: Eric Hermanns

Millichs Reserve spielt mit weiten Reisen in der „anderen“ Staffel Roland Millich II hat das bittere Los gezogen. Verlinkte Inhalte KL B2 Heinsberg Millich II

32 Mannschaften spielen nach der Reform in den beiden Staffeln des Heinsberger Kreis-Unterhauses – 17 davon stammen aus dem Erkelenzer Land. Folge: Es war klar, dass ein Team nicht in der „Erkelenzer“ Gruppe eingeteilt werden kann, sondern in die Staffel 2 muss.

Erwischt hat es die Reserve des SV Roland Millich. Das Team aus der Stadt Hückelhoven hat folglich nun weitere Reisen zu den Auswärtsspielen vor sich, tritt wiederholt im Geilenkirchener und Heinsberger Stadtgebiet und auch mal im Selfkant (beim FC Wanderlust Süsterseel) an. Amateurfußball(emo) 32 Mannschaften spielen nach der Reform in den beiden Staffeln des Heinsberger Kreis-Unterhauses – 17 davon stammen aus dem Erkelenzer Land. Folge: Es war klar, dass ein Team nicht in der „Erkelenzer“ Gruppe eingeteilt werden kann, sondern in die Staffel 2 muss. Erwischt hat es die Reserve des SV Roland Millich. Das Team aus der Stadt Hückelhoven hat folglich nun weitere Reisen zu den Auswärtsspielen vor sich, tritt wiederholt im Geilenkirchener und Heinsberger Stadtgebiet und auch mal im Selfkant (beim FC Wanderlust Süsterseel) an.

In der Staffel 1 ist das Erkelenzer Land dafür unter sich. Aus Erkelenz stammen SV Kuckum II, SV Immerath, SV Schwanenberg, SG Holzweiler/Katzem und TuS Germania Kückhoven. Aus Wegberg dabei sind SV Klinkum, SC Wegberg, Sportfreunde Uevekoven II und SV Helpenstein II. Aus Hückelhoven sind es Viktoria Doveren, Viktoria Kleingladbach, TuS Jahn Hilfarth und VfJ Ratheim. Die drei Wassenberger Vereine Concordia Birgelen, SV Adler Effeld und 1. FC Wassenberg/Orsbeck vervollständigen das 16er-Feld.