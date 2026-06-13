Milliarden-Kluft: UEFA-Teams dominieren den Marktwert der WM 2026 Der weltweite Fußball blickt gespannt auf das kommende Turnier – doch wer hat abseits des Rasens finanziell die Nase vorn? Eine aktuelle Analyse von Winsportsonline bringt nun Licht ins Dunkel und zeigt eine tiefgreifende finanzielle Kluft zwischen den Kontinenten. Der Bericht vergleicht die Marktwerte der qualifizierten Nationalmannschaften und legt offen, wie extrem die wirtschaftliche Vormachtstellung einzelner Regionen tatsächlich ist von Winsportsonline · Heute, 12:49 Uhr · 0 Leser

Welchen Wert haben die einzelnen FIFA-Konföderationen bei der Weltmeisterschaft 2026 . – Foto: Winsportsonline

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Der Bericht zeigt, dass die 16 UEFA-Teams einen Gesamtwert von 10,4 Milliarden Euro aufweisen; damit liegen sie 3,4 Milliarden Euro vor den übrigen 32 Turnierteilnehmern zusammen. Keine andere Konföderation kommt auch nur annähernd an diese Zahlen heran: Die CONMEBOL folgt mit 2,96 Milliarden Euro auf dem zweiten Platz, die CAF mit 2,4 Milliarden Euro auf dem dritten.

Hinweis: Die CONMEBOL ist der Kontinentalverband der nationalen Fußballverbände Südamerikas.

Berücksichtigt man die unterschiedlichen Qualifikationsquoten, ergibt sich ein noch aufschlussreicheres Bild. Die UEFA führt weiterhin mit einem durchschnittlichen Teamwert von 652,31 Millionen Euro. Die CONMEBOL bleibt mit 493,13 Millionen Euro pro Team die einzige Konföderation in unmittelbarer Schlagdistanz. Die afrikanischen Mannschaften belegen mit 240,98 Millionen Euro deutlich den dritten Platz, während CONCACAF und AFC mit 148,54 Millionen beziehungsweise 78,94 Millionen Euro weit abgeschlagen sind. Einer der auffälligsten Kontraste in den Daten zeigt sich beim Vergleich zwischen Südamerika und Afrika. Die CAF entsendet zehn Mannschaften zum Turnier – vier mehr als die CONMEBOL –, liegt jedoch beim Gesamtwert um 548,99 Millionen Euro zurück. Auch Asien liefert ein bezeichnendes Beispiel: Mit neun Teams bei der Weltmeisterschaft vertreten, liegt der durchschnittliche Mannschaftswert bei lediglich 78,94 Millionen Euro und damit weit unter den Werten von Afrika und der CONCACAF. Wichtige Erkenntnisse: