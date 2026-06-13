Milliarden-Kluft: UEFA-Teams dominieren den Marktwert der WM 2026

Der Bericht zeigt, dass die 16 UEFA-Teams einen Gesamtwert von 10,4 Milliarden Euro aufweisen; damit liegen sie 3,4 Milliarden Euro vor den übrigen 32 Turnierteilnehmern zusammen. Keine andere Konföderation kommt auch nur annähernd an diese Zahlen heran: Die CONMEBOL folgt mit 2,96 Milliarden Euro auf dem zweiten Platz, die CAF mit 2,4 Milliarden Euro auf dem dritten.
Hinweis: Die CONMEBOL ist der Kontinentalverband der nationalen Fußballverbände Südamerikas.
Berücksichtigt man die unterschiedlichen Qualifikationsquoten, ergibt sich ein noch aufschlussreicheres Bild. Die UEFA führt weiterhin mit einem durchschnittlichen Teamwert von 652,31 Millionen Euro. Die CONMEBOL bleibt mit 493,13 Millionen Euro pro Team die einzige Konföderation in unmittelbarer Schlagdistanz. Die afrikanischen Mannschaften belegen mit 240,98 Millionen Euro deutlich den dritten Platz, während CONCACAF und AFC mit 148,54 Millionen beziehungsweise 78,94 Millionen Euro weit abgeschlagen sind.
Einer der auffälligsten Kontraste in den Daten zeigt sich beim Vergleich zwischen Südamerika und Afrika. Die CAF entsendet zehn Mannschaften zum Turnier – vier mehr als die CONMEBOL –, liegt jedoch beim Gesamtwert um 548,99 Millionen Euro zurück. Auch Asien liefert ein bezeichnendes Beispiel: Mit neun Teams bei der Weltmeisterschaft vertreten, liegt der durchschnittliche Mannschaftswert bei lediglich 78,94 Millionen Euro und damit weit unter den Werten von Afrika und der CONCACAF. Wichtige Erkenntnisse:
Der Gesamtwert der 16 UEFA-Teams bei der Weltmeisterschaft beläuft sich auf 10.436,89 Mio. € – mehr als der Wert aller anderen 32 qualifizierten Mannschaften zusammen.
Die CONMEBOL belegt mit einem Gesamtwert von 2.958,80 Mio. € den zweiten Platz, obwohl sie nur sechs Teams stellt.
Die CAF entsendet zwar 10 Teams, doch ihr Gesamtwert von 2.409,81 Mio. € liegt – trotz vier zusätzlicher Mannschaften – immer noch 548,99 Mio. € unter dem der CONMEBOL.
Berücksichtigt man die unterschiedlichen Teilnehmerzahlen, führt die UEFA weiterhin beim durchschnittlichen Teamwert (652,31 Mio. €), doch die CONMEBOL folgt mit 493,13 Mio. € in relativ geringem Abstand.
Die AFC entsendet neun Teams zur Weltmeisterschaft, weist jedoch einen durchschnittlichen Teamwert von nur 78,94 Mio. € auf; dieser Wert liegt unter dem der CAF (240,98 Mio. €) und dem der CONCACAF (148,54 Mio. €).
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