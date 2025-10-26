Miller-Hattrick bei Holzheimer Sieg

Holzheim - FC Lauingen II 5:2(2:1)
Es waren die Gastgeber, die nach einer Hereingabe über den flinken Fatjon Gashi den Ball nicht klären konnten und durch Quendrim Thagi früh in Rückstand gerieten(6.). Als nach 21 Minuten der auf links agile Lukas Seiring bei einem missglückten Querpass der Gästeelf spekulierte und flach zum 1:1 traf war Holzheim zurück im Spiel. Es war erneut Seiring, der nach einem Konter der Aschbergler auf eigenem Platz in der Mitte Timo Allmis bediente, welcher zuerst am Keeper scheiterte, jedoch im Nachsetzen zur 2:1 Halbzeitführung traf (27.). Als nach knapp einer Stunde Fabian Miller mit seinem ersten von drei Treffern in Durchgang zwei auf 3:1 erhöhte (58.), antworteten die Gäste von der Donau durch den Anschlusstreffer von Shpend Bajraktari prompt, wobei die Holzheimer Hintermannschaft samt Torhüter Rößle dabei unglücklich aussah (59.). Die Gastgeber wollten an diesem Nachmittag jedoch unbedingt die drei Punkte, hielten das Tempo hoch und gewannen am Ende durch zwei weitere eiskalt verwandelte Tore von Fabian Miller(62. 87.) zwar deutlich, mussten sich den Sieg aber auch erarbeiten, gegen einen über weite Strecken sehr ordentlich spielenden FC Lauingen II.