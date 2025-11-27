Mille dreht auf

„Mit einem 5:1 rechnet man gegen keinen Gegner. Lohfelden steht vor uns, wir haben das Hinspiel verloren – umso überraschender war der Ausgang. Die rote Karte hat uns natürlich in die Karten gespielt“, so der 1,86 Meter große Schüler.

Der Sieg war im Tabellenkeller enorm wichtig. Gutberlet bleibt trotz des Befreiungsschlags realistisch: „Eigentlich sind wir spielerisch besser, als es die Tabelle zeigt. Wir haben oft knapp und unglücklich verloren. Ich hoffe, dass sich das nicht die ganze Saison durchzieht.“ Für ihn persönlich geht die Entwicklung klar nach oben: „Ich brauchte etwas Zeit, um mich an die Liga zu gewöhnen. Jetzt fühle ich mich wohler und traue mir mehr zu.“

Große Zukunftspläne macht sich der St.-Pauli-Fan nicht. „Ich will mich weiter in der Liga und bei Herte etablieren.“ Blick auf das nächste Spiel: Schlusslicht Espenau. Für den jungen Offensivmann kein Selbstläufer: „Man kann nie vorher sagen, wie ein Spiel ausgeht. Wenn wir ernsthaft rangehen, können wir – wie jedes andere Spiel – auch das gewinnen.“