Milisic rettet Göppinger SV spät: Punkteteilung gegen SSV Reutlingen

Das Aufeinandertreffen hielt, was es versprach. 1300 Zuschauer fanden den Weg ins Stadion, um Zeuge einer intensiven Auseinandersetzung zwischen dem 1. Göppinger SV und dem SSV Reutlingen zu werden. Für den gastgebenden Verein war dieses Spiel nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch ein Beweis für die ungebrochene Unterstützung der Region. Die Atmosphäre spiegelte die Bedeutung dieses Traditionsduells in der Oberliga Baden-Württemberg wider.

Die Partie gestaltete sich über weite Strecken ausgeglichen, doch kurz vor der Pause folgte ein Rückschlag für die Mannschaft von Gianni Coveli. In der 42. Minute gelang es Ben Schaal, die Gäste aus Reutlingen mit 0:1 in Führung zu bringen. Dieser Gegentreffer zwang die Gastgeber dazu, in der zweiten Halbzeit offensiver zu agieren, um den drohenden Punktverlust vor eigenem Publikum noch abzuwenden.

Personelle Impulse für die Schlussoffensive

Um den Druck auf die gegnerische Defensive zu erhöhen, nahm das Göppinger Trainerteam im Verlauf der zweiten Spielhälfte mehrere Wechsel vor. Den Anfang machte Philip Udogu, der in der 56. Minute für Antonio Babic in die Partie kam. Später folgten Davud Vehab für Kevin Dicklhuber (78. Minute) sowie Gabriel Galinec, der Denis Lübke ersetzte (82. Minute). In den Schlussminuten kamen zudem Berk Yalman für Luca Piljek (84. Minute) und Mergim Neziri für Maximilian Ziesche (87. Minute) zum Einsatz.

Filip Milisic beweist Nervenstärke vom Punkt

Die Bemühungen wurden schließlich in der späten Phase belohnt. In der 86. Minute trat Filip Milisic an und verwandelte einen Elfmeter zum 1:1-Ausgleich. Torhüter Enrico Alejandro Piu und seine Vorderleute sicherten dieses Ergebnis in der verbleibenden Spielzeit ab, sodass die Göppinger Leidenschaft letztlich mit einem verdienten Punkt belohnt wurde.

Blick auf das Tableau der Oberliga

Durch das Unentschieden findet sich der 1. Göppinger SV nach dem 28. Spieltag auf dem 13. Tabellenplatz wieder. Mit 31 Punkten rangiert man punktgleich mit dem FSV Hollenbach. Der SSV Reutlingen belegt mit 35 Zählern den 9. Rang.

Vorbereitung auf die kommende Herkulesaufgabe

Für den Regionalliga-Absteiger aus Göppingen richtet sich der Fokus nun unmittelbar auf die nächste Aufgabe. Am kommenden Samstag, 25.04.2026, gastiert die Elf um 14 Uhr beim FC 08 Villingen, wo man an die Moral aus dem Reutlingen-Spiel anknüpfen will.