Miletzki bleibt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die SG Neuental/Jesberg und Trainer Christian Miletzki gehen gemeinsam in die Zukunft: Wie Hessensport24 berichtet, hat der Verein die Zusammenarbeit über die Saison 2025/26 hinaus verlängert – unabhängig von der Ligazugehörigkeit.
Ausschlaggebend seien nach Angaben aus dem Vorstand neben der sportlichen Entwicklung vor allem der menschliche Faktor, die Arbeit mit jungen Spielern und ein respektvolles Miteinander. Vorstandsmitglied Ralf Ackermann sprach von bewusst geschaffener Planungssicherheit, Claus Heideroth verwies auf den geschlossenen Auftritt über alle drei Mannschaften hinweg.