Miles Dickmann und Amir Ljatifi bleiben weiterhin bei der TSG

– Foto: Timo Babic/Verein

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kann die nächsten Personalentscheidungen für die kommende Verbandsligasaison vermelden: Miles Dickmann und Amir Ljatifi werden auch in der neuen Spielzeit dem Kader der ersten Mannschaft angehören und gemeinsam mit dem Team in die Sommervorbereitung starten.

Miles Dickmann wechselte im vergangenen Sommer aus der U19 des 1. FC Normannia Gmünd in die Weststadt. In seiner ersten Saison im Aktivenbereich kam der junge Offensivspieler auf neun Einsätze in der Verbandsliga. Darüber hinaus sammelte er bei der U23 in der Bezirksliga Ostwürttemberg wertvolle Spielpraxis und absolvierte 18 Partien, in denen er zwei Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete. Nun soll Miles den nächsten Entwicklungsschritt gehen und gehört zur neuen Saison wieder fest dem Verbandsligakader an.

Auch Amir Ljatifi bleibt der TSG erhalten. Der 2022 in die Weststadt gewechselte Spieler war in den vergangenen Jahren sowohl für die erste Mannschaft als auch für die U23 im Einsatz. In der abgelaufenen Saison bestritt er sieben Spiele in der Verbandsliga sowie zwölf Einsätze in der Bezirksliga Ostwürttemberg, wobei ihm eine Torvorlage gelang. Auch Amir wird wieder zum Kader der ersten Mannschaft gehören und sich in der Vorbereitung für die kommende Verbandsligasaison empfehlen.