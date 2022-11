Maximilian Enkelmann (links) ist einer der erfahrenen Spieler beim FC Thüringen Jena. Er ist beim Landesklasse-Aufsteiger eine wichtige Säule, an der sich die jungen Kicker orientieren können. – Foto: Sandy Försterling

Milder Herbst oder dunkle Wolken? Aufsteiger-Duell in der Landesklasse 1. Am Samstag erwartet der FC Thüringen Jena den SV Schmölln und will dabei am liebsten seine mäßige Heimbilanz aufpolieren.

Denn auf heimischem Untergrund gelang bislang nur ein einziger Sieg, die anderen vier Heimspiele hat das Team von Steffen Geisendorf verloren. Das bedeutet aktuell den letzten Platz in der Heimtabelle.

Der jüngste Trend des FC Thüringen Jena ist jedenfalls schon mal ordentlich. Die letzten beiden Spiele gewann der Aufsteiger (3:0 gegen Apolda, 2:0 gegen SCHOTT II). Sechs Punkte, 5:0 Tore, damit ist man sicher einverstanden, nachdem man in dieser Saison auch schon Lehrgeld zahlte. „Die Momentaufnahme ist durch die zwei Siege natürlich ein bisschen besser. Aktuell ist es bewölkt, aber gewittert nicht. Die Sonne scheint aber auch noch nicht“, beschreibt Coach Steffen Geisendorf die Lage mit einem meteorologischen Anstrich. „Man muss schon sagen, dass es für uns jetzt in der Landesklasse schon ein starker Entwicklungsprozess war und ist. Gegner aus dem oberen Drittel haben uns auch gezeigt, wo der Hammer hängt. Das muss man eingestehen“, so Geisendorf, der damit die klaren Niederlagen gegen Neustadt (Orla) und Bad Lobenstein meint.