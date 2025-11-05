Milde verdoppelt Kreisliga-Torausbeute – Keßler folgt dicht dahinter

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit 18 Toren katapultiert sich Manuel Milde an die Spitze. Im Oktober verdoppelte er seine Anzahl an Tore, unter anderem durch zwei Partien, in denen er jeweils einen Hattrick erzielte. Damit verdankt der FC Aich dem 24-Jährigen mehr als die Hälfte der 33 erzielten Treffer. Siebenmal hat Milde es bisher in die Elf der Woche geschafft, ob das noch öfters vorkommen wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Der ehemalige Erstplatzierte, letzten Monat noch mit elf Toren vorne, rutscht eine Position runter. Samuel Keßler verbuchte im Oktober vier Treffer, darunter unter anderem einen Doppelpack am 13. Spieltag. In diesem Monat erzielte er auch in jedem Spiel ein Tor. Im direkten Duell mit Milde blieb er aber torlos.