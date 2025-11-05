Milde verdoppelt Kreisliga-Torausbeute – Keßler folgt dicht dahinter

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Mit 18 Toren katapultiert sich Manuel Milde an die Spitze. Im Oktober verdoppelte er seine Anzahl an Tore, unter anderem durch zwei Partien, in denen er jeweils einen Hattrick erzielte. Damit verdankt der FC Aich dem 24-Jährigen mehr als die Hälfte der 33 erzielten Treffer. Siebenmal hat Milde es bisher in die Elf der Woche geschafft, ob das noch öfters vorkommen wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Der ehemalige Erstplatzierte, letzten Monat noch mit elf Toren vorne, rutscht eine Position runter. Samuel Keßler verbuchte im Oktober vier Treffer, darunter unter anderem einen Doppelpack am 13. Spieltag. In diesem Monat erzielte er auch in jedem Spiel ein Tor. Im direkten Duell mit Milde blieb er aber torlos.
Auf dem dritten Platz befindet sich Marcel Höhne vom MTV Berg mit fünf Toren Rückstand auf den Erstplatzierten. Zuletzt beendete Höhne seine Durststrecke: Nach drei Spielen ohne Treffer traf er gegen Murnau und die DJK Waldram. 13 Toren in 13 Spielen, eine beeindruckende Quote.
Torschützenliste:
1. Manuel Milde, FC Aich, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 18 Tore
2. Samuel Keßler, SV Fuchstal, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 15 Tore
3. Marcel Höhne, MTV Berg, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 13 Tore
4. Marc Thiess, TuS Geretsried II, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 11 Tore
4. Elias Dietrich, TSV Moorenweis, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 11 Tore
6. Jakob Münster, DJK Waldram, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 8 Tore
6. Jakob Brugger, SC Weßling, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 8 Tore
6. Konrad Wanderer, SC Unterpfaffenhofen, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 8 Tore
9. Jakob Lechner, (SG) Aying/Helfendorf, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 7 Tore
9. Fabio Pech, TuS Geretsried II, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 7 Tore
und noch fünf weitere Torjäger mit sieben Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
