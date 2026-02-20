Milde Temperaturen und vier Ausfälle – TSV setzt auf Kaderbreite

– Foto: Nicole Seidl

Für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II beginnt am Sonntag (15 Uhr) beim FC Lehrte die Rückrunde in der Bezirksliga 2 Hannover. Das Hinspiel hatte der TSV am 23. August mit 3:1 gewonnen, nun wartet nach einer schwierigen Wintervorbereitung ein Neustart unter besonderen Bedingungen.

Der Grund liegt vor allem in den schwierigen Wochen zuvor. „So eine Vorbereitung habe ich wirklich noch nie erlebt“, erklärt Pawlow. „Aber es bringt nichts rumzujammern. Das Problem haben wir alle gehabt.“ Selbst Teams mit Kunstrasen seien in den vergangenen Wochen eingeschränkt gewesen. „Es wird Sonntag kein Vorteil für den FC Lehrte geben“, sagt Pawlow.

„Das Spiel wird höchtwahrscheinlich angepfiffen. Es sollen plus 11 Grad werden, dazu der Kunstrasenplatz in Lehrte“, sagt Marcel Pawlow. Der Trainer erwartet dabei eine Partie, die von Unsicherheit geprägt sein könnte: „Ich glaube, dass beide Mannschaften nicht wirklich wissen, was sie erwartet.“

Trotzdem reist der TSV nicht in Bestbesetzung an. Pawlow muss auf mehrere Stammkräfte verzichten. „Wir haben leider drei wichtige Ausfälle“, sagt er, und zählt auf: Kai Henneke fehlt rotgesperrt, Louis Chinonso Jiwuaka ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt, Fynn Bartholomäus ist im Urlaub. Dazu kommt Florian Pawlow, der krankheitsbedingt Trainingszeit verpasst hat. „Nichtsdestotrotz haben wir einen breiten Kader, dem ich zu 100 Prozent vertraue“, betont der Coach.

Um die Lücken zu schließen, nimmt Pawlow zwei Spieler aus der A-Jugend mit. „Die haben ihre Qualität. Ich bin überzeugt, dass man keine Verschlechterung spüren wird, sondern eher frischen Wind“, sagt er.

Sportlich erwartet Pawlow einen vorsichtigen Beginn. „Ich denke, das wird ein verkrampfter Start. Beide werden sich erstmal abtasten“, so der Trainer. Krähenwinkel/Kaltenweide hatte in der Vorbereitung nur ein Testspiel, gewann dieses allerdings deutlich mit 9:0. Lehrte absolvierte zwei Testsiege. „Deswegen ist es schwer, eine Prognose zu geben“, sagt Pawlow. „Beide Mannschaften wollen punkten, beide wollen gewinnen.“

Entscheidend werde am Ende die Disziplin sein. „Die Mannschaft trifft, die am diszipliniertesten die Vorgaben vom Trainer umsetzt – ob wir es sind oder der FC Lehrte“, sagt Pawlow. Das Hinspiel habe er noch präsent: „3:1, mit der Verletzung des Torwarts. Ein Kreuzbandriss. Ich hoffe, dass es dem Jungen langsam besser geht.“

In der Tabelle geht der TSV als Sechster in das Duell, der FC Lehrte steht auf Rang neun. Pawlow rechnet dennoch nicht mit einem Selbstläufer: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Und Sonntag um 17 Uhr sehen wir dann, wer als Sieger vom Platz geht.“