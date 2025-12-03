Milde nicht zu stoppen – Keßler überzeugt beim Aufsteiger

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ist der FC Aich zurück in der Kreisliga. Vollends zu überzeugen kann hier Manuel Milde, der die Torjägerliste der Zugspitz-Kreisligen mit 19 Toren anführt. Damit erzielte er mehr als die Hälfte aller Treffer des FC Aich und gehört zu den absoluten Leistungsträgern des Absteigers.

Milde-Verfolger Nummer eins ist Samuel Keßler. Für Aufsteiger SV Fuchstal kommt er in 13 Spielen bereits auf 15 Treffer. Schon in der Kreisklasse überzeugte Keßler und schoss Fuchstal in die Kreisliga.