Milde holt sich die Krone – Lechner katapultiert sich aufs Treppchen

Manuel Milde (Mi.) hat die meisten Tore geschossen. Ihm folgen Samuel Keßler (li.) und Jakob Lechner (re.). – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Manuel Milde hat die meisten Tore erzielt. Ihm gelangen in dieser Saison 33 Treffer für den FC Aich. Das sind mehr als die Hälfte aller Treffer, die der Bezirksliga-Absteiger in dieser Saison geschossen hat. Zuletzt traf der 24-Jährige vierfach gegen beim 8:1-Sieg gegen Gilching, ehe er im letzten Saisonspiel einen Doppelpack schnürte.

Auf dem zweiten Platz ist Samuel Keßler, dem 27 Tore für den SV Fuchstal gelangen. In den letzten drei Spielen traf er jeweils in Folge, zuvor hatte er eine kurze Torflaute. Mit seinem Team beendete er die Saison auf dem vierten Platz.