Milde holt sich die Krone – Lechner katapultiert sich aufs Treppchen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Manuel Milde hat die meisten Tore erzielt. Ihm gelangen in dieser Saison 33 Treffer für den FC Aich. Das sind mehr als die Hälfte aller Treffer, die der Bezirksliga-Absteiger in dieser Saison geschossen hat. Zuletzt traf der 24-Jährige vierfach gegen beim 8:1-Sieg gegen Gilching, ehe er im letzten Saisonspiel einen Doppelpack schnürte.
Auf dem zweiten Platz ist Samuel Keßler, dem 27 Tore für den SV Fuchstal gelangen. In den letzten drei Spielen traf er jeweils in Folge, zuvor hatte er eine kurze Torflaute. Mit seinem Team beendete er die Saison auf dem vierten Platz.
Komplettiert wird das Treppchen von Jakob Lechner. Er erzielte in dieser Saison 20 Tore und spielte in den letzten Wochen nochmal stark auf. Im Mai gelangen ihm allein acht Tore. Bis auf eine deutliche Niederlage gegen Peiting spielte sein Team im Saisonendspurt extrem stark auf.
Torschützenliste der Kreisligen Zugspitze:
1. Manuel Milde, FC Aich, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 33 Tore
2. Samuel Keßler, SV Fuchstal, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 27 Tore
3. Jakob Lechner, SG Aying/Helfendorf, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 20 Tore
4. Elias Dietrich, TSV Moorenweis, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 18 Tore
4. Marcel Höhne, MTV Berg, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 18 Tore
4. Marius Sturm, SC Weßling, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 18 Tore
7. Luca Dollinger, TSV 1882 Landsberg II, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 16 Tore
7. Khareem Zelmat, SC Unterpfaffenhofen, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 16 Tore
7. Benedikt Multerer, TSV Peiting, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 16 Tore
10. Benedikt Oppenrieder, TSV 1882 Landsberg II, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 14 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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