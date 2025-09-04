Milchreis im Reiskocher

Es war eine sehr kurzweilige Fahrt, auch weil wir zwei Themen besprachen, die Lucas und seine Trödelbande bereits an den Rand einer Massenschlägerei gebracht hatten. Zum einen ging es um die Sinnhaftigkeit, einen Reiskocher zu benutzen. Zum anderen darum, ob es sinnvoll ist, sich bewusst Platz für einen Nachtisch zu lassen. Ich kombinierte beide Streitpunkte und fragte meinen Beifahrer, ob man Milchreis zum Nachtisch im Reiskocher zubereiten könnte. Er weigerte sich allerdings, diese Frage in die WhatsApp-Gruppe der Trödelbande weiterzuleiten, da er eine (erneute) Eskalation befürchtete.

Während Lucas von Teutonia und Viktoria berichtete, gab ich dem Navi zu verstehen, wo wir hinwollten, und es ging los. Über die Stadtbahn ging es nach Norden, wo wir am alten Flughafen Tegel die Autobahn wechselten. Ich stellte fest, dass ich heute Morgen bereits hier langgefahren war, und schon hatten wir Berlins Stadtgrenzen hinter uns gelassen.

Gut, dass das Überfahren der deutsch-polnischen Grenze unsere Aufmerksamkeit auf sich zog. Auch wenn wir ohne Kontrolle in unser Nachbarland einreisen konnten, sahen wir doch Grenzkontrollen auf beiden Seiten und verfluchten die aktuelle Politik aufgrund ihrer Engstirnigkeit.

Wir ließen von dem Thema ab, als eine junge Frau, die ihrem Kennzeichen nach aus Grevenbroich stammte, vor uns fuhr. Ganz im Zeichen des wohl berühmtesten Journalisten aus dieser Stadt, Horst Schlämmer, analysierten wir die Buchstabenkombination des Nummernschilds. Nach dem GV für Grevenbroich standen dort nämlich die Buchstaben „TK“. Wir waren uns recht sicher, dass dies ein Code für „Tiefkühlgeschlechtsverkehr“ sein sollte, wussten aber mit dieser Sexualpraktik nichts anzufangen.

Es war tatsächlich erst das zweite Mal in meinem Leben, dass ich selbst auf polnischem Boden fuhr, und ich muss zugeben, dass gerade die Kreisverkehre mich schon arg anstrengen. Trotzdem erreichten wir unfallfrei einen Fast-Food-Tempel und stärkten uns erst einmal. Zeit hatten wir noch genug, und nach einem ganzen Tag voller Fußball waren wir wirklich hungrig.

Im Restaurant zur goldenen Möwe waren schon einige Pogoń-Fans zu sehen, und man spürte förmlich, dass die Menschen hier richtig Bock auf ihren Verein hatten.

Das sollte sich auch bestätigen, nachdem wir kurze Zeit später das Auto auf einem Supermarktparkplatz in der Nähe des Stadions abgestellt hatten. In Deutschland hätten wir hier spätestens zur Halbzeit die Parkscheibe aktualisieren müssen. In Polen stellt der Supermarkt seine Parkfläche offenbar gerne und bereitwillig zur Verfügung.

Auf den letzten Metern zum Floriana-Krygiera-Stadion säumten Fußballfans aller Art unseren Weg: Alt, Jung, Alt-Hool, Normalo. Alles war dabei. Wobei selbst die Normalos oder Familienväter fast alle mindestens eine sichtbare Narbe hatten, was auf eine sehr aktive Vergangenheit beim Fußball hindeuten könnte.

Lucas und ich marschierten vor dem Stadion direkt auf einen Fanshop zu und hatten recht schnell je ein Souvenir um den Hals. Damit ging es hinein ins Stadion.

Und das war vielleicht was Schönes hier! Ein moderner Bau, der aber irgendwie seine Geschichte und die des Vereins transportiert. Dazu massig Beinfreiheit und eine wirklich angenehme, aufgelockerte Bestuhlung. Dadurch mussten nicht immer 30 Leute aufstehen, wenn jemand vorbei wollte. Nur die Stufen waren den deutschen Heinzes ein Dorn im Auge: viel zu flach, garantiert nicht genormt und dadurch eine wirkliche Stolperfalle. Die Anzeige an den TÜV Süd ist aber schon raus.

Wir hatten noch knapp eine Stunde bis zum Anpfiff und beobachteten, wie Stettins Fankurve eine Choreo aufbaute. Sie brauchten auch fast die kompletten 60 Minuten dafür. Dabei bestand das Bild „nur“ aus einem Hochziehelement und Spruchbändern.

Das Ganze dauerte fast so lange, wie man sich guten Tiefkühlgeschlechtsverkehr wünscht oder wie lange man braucht, um Milchreis im Reiskocher zuzubereiten.

Zu sehen war ein Dockarbeiter, der in der Hand die polnische Fahne hielt. Neben ihm war der Hafen angedeutet, und ein Spruchband gab zu verstehen: „Von den Docks in die Freiheit.“ Eine Ehrung der August-Aufstände vor 45 Jahren. Damals wurden Gewerkschaften durch den Druck der Arbeiter gegründet, was ein Schock für den kommunistischen Ostblock war. Tatsächlich las ich mir das aber erst im Nachgang an. Während des Spiels war es mir fast schon peinlich, dass ich mit der Choreo nichts anfangen konnte. Dabei verfüge ich durchaus über historisches Wissen, aber über unsere direkten Nachbarn weiß ich leider herzlich wenig. Aber so hat mir der Fußball wieder etwas beigebracht.

Und ich habe gelernt, dass Fußball ein sehr unterschiedliches Niveau haben kann. Der Kick war, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Trotzdem wurde jeder gewonnene Zweikampf, jedes Laufduell und jeder Torschuss vom Publikum euphorisch gefeiert. Das stand irgendwie im Kontrast zu den vielen Popcorntüten, die hier im Umlauf waren. Aber so verbindet sich wohl der moderne Fußball mit der klassischen Leidenschaft. Ein paar Gäste waren auch da, aber die Busladung konnte eigentlich nie wirklich auf sich aufmerksam machen.

Pogońs Support beschränkte sich auf brachiale Anfeuerungen, in die aber sehr oft das ganze Stadion einstieg, sowie auf das mehrmalige Aufstehen und Singen der Nationalhymne.

Mit einem 0:0 ging es in die Pause, und Lucas fühlte sich durch die Musikauswahl während der Halbzeit stark an Holland erinnert. Da passte das fettige Würstchen, das ich mir bestellte, auch richtig gut. Zwar war es nicht wie in den Niederlanden frittiert, dafür aber vermutlich das Fettigste, was ich je gegessen hatte. Die ordentliche Portion Zwiebeln obendrauf sollte meinem Magen dann den Rest geben.

Nach dem Seitenwechsel spielte Pogoń auf die eigene Kurve und schien davon sehr beflügelt zu sein. Denn sie waren deutlich besser als im ersten Durchgang und machten auch zwei Buden. Das Stadion explodierte beide Male, und auch Lucas und ich ließen uns mitreißen und bejubelten die Tore. Wir ließen uns auch von der Atmosphäre anstecken und sangen das mit, was wir mitsingen konnten.

Als der Schlusspfiff ertönte, waren wir fast traurig, denn damit endete nicht nur dieses Erlebnis in Polen, sondern das ganze Fußball-Wochenende war vorbei.

Nach einem kleinen Abreisestau und einer Irrfahrt dank des Navis durch Stettin waren wir recht schnell wieder auf deutschem Boden. Direkt nach dem Überfahren der Grenze wurden wir auf die Landstraße geleitet, da es wohl einen Stau auf der Autobahn gab.

Dieser kleine Umweg hatte direkte Auswirkungen auf meinen Hintern und Lucas’ Nase. Denn das ganze Kleingeld, das ich heute Mittag in Frohnau als Wechselgeld bekommen hatte, begann in der Gesäßtasche zu drücken, während ich dank der fettigen Wurst bei Pogoń ständig aufstoßen musste. Das in Verbindung mit dem gärigen Zwiebelgeruch aus meinem Magen ließ Lucas und den Fensterheber beste Freunde werden.

Aber im Gegensatz zur Wurst hatte unsere Tour nur ein Ende, und dieses lag zeitlich um kurz vor 2 Uhr am Montagmorgen.

Fix ging es ins Bett, da ich am nächsten Tag arbeiten musste und Lucas seinen Zug nach Hause erwischen wollte. Nach nicht mal vier Stunden Schlaf schafften wir es aber irgendwie beide, pünktlich loszukommen.

Todmüde, aber ohne die Spur von Reue, schleppten wir uns durch den Tag – und insgeheim planen wir doch schon wieder den nächsten Unfug.

Der Kutten König