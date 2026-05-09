Milbertshofen untermauert Aufstiegsambitionen: Souveräner 4:1-Erfolg

Im Kampf um die vorderen Tabellenplätze der Kreisklasse hat der TSV Milbertshofen am 24. Spieltag seine Hausaufgaben erledigt. Mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg gegen die Reserve des TSV München-Solln festigte das Team von Trainer Patrick Themar den fünften Tabellenplatz und hält bei nun 49 Punkten weiterhin engen Kontakt zur absoluten Spitzengruppe.

Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Platz. Milbertshofen kombinierte sicher und suchte immer wieder die Lücke in der Sollner Defensive. In der 15. Minute belohnten sich die Gastgeber: Ilker Özcan netzte zur verdienten 1:0-Führung ein. In der Folge verpasste es der TSV, trotz Feldüberlegenheit noch vor der Pause nachzulegen, während die Gäste aus Solln zwar tapfer verteidigten, offensiv jedoch kaum Akzente setzen konnten.

Doppelpack von Karim sorgt für Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel kam Milbertshofen mit viel Schwung aus der Kabine. Nur vier Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Adnan Karim (49.) auf 2:0 erhöhte. Sollns Trainer Muamer Koric versuchte zwar gegenzusteuern, doch Milbertshofen blieb die spielbestimmende Mannschaft. In der 67. Minute schien die Messe endgültig gelesen, als erneut Karim zur Stelle war und den Ball zum 3:0 im Netz versenkte.

Kurzes Hoffen und der Schlusspunkt

Praktisch im Gegenzug bewiesen die Gäste Moral. Fast zeitgleich mit dem dritten Gegentreffer gelang Moritz Elsässer (67.) der Anschlusstreffer zum 3:1. Milbertshofen ließ sich dadurch jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Patrick Themar bewies in der Schlussphase ein glückliches Händchen bei seinen Wechseln. In der vierten Minute der Nachspielzeit krönte der eingewechselte Janos Römgens (90.+4) die Leistung mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.

Fazit und Tabellensituation

Für Milbertshofen war es ein Pflichtsieg im Aufstiegsrennen. Da die Konkurrenz vom SC München ebenfalls punktet, bleibt es im Kampf um den Relegationsplatz (Platz 2) extrem eng – Milbertshofen lauert nur zwei Zähler hinter dem Verfolger-Duo.

Für München-Solln II wird die Lage im Tabellenkeller hingegen ungemütlicher. Mit 23 Punkten steht man zwar noch auf Platz 11, der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist jedoch hauchdünn.

Statistik zum Spiel: