Milbertshofen machts deutlich

Der TSV Milbertshofen setzte sich am Heimspieltag souverän mit 4:1 gegen den FC Sportfreunde München durch. Bereits in der 1. Minute brachte Omar Cekic die Hausherren mit einem frühen Treffer in Führung. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Florian Schiller glich in der 13. Minute zum 1:1 aus.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit übernahm Milbertshofen im zweiten Durchgang das Kommando. Erneut war es Omar Cekic, der in der 56. Minute zur 2:1-Führung traf. In der 68. Minute verwandelte er zudem sicher einen Foulelfmeter, womit er seinen Hattrick perfekt machte. Den Schlusspunkt setzte Marco Wirtl kurz vor Abpfiff mit dem 4:1 (89. Minute).

Der TSV Milbertshofen zeigte eine starke Leistung, geprägt von der Torgefährlichkeit von Omar Cekic, der mit drei Treffern herausragte. Die Sportfreunde München konnten nur in der ersten Halbzeit mithalten und fanden nach dem erneuten Rückstand keine Mittel mehr gegen die souveräne Defensive des TSV.