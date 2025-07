Milbertshofen gegen Schwabing II chancenlos

In einem torreichen Testspiel unterlag der TSV Milbertshofen dem FC Schwabing 56 II deutlich mit 2:7. Bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass die Partie von hohem Tempo geprägt sein würde.

Der TSV Milbertshofen startete stark und ging bereits in der 2. Minute durch Ilker Özcan mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort des FC Schwabing 56 II ließ nicht lange auf sich warten: Karim Rais glich postwendend in der 3. Minute aus. Innerhalb weniger Minuten drehte Schwabing das Spiel komplett – Oliver von Eitzen (5.) und Petros Kitsidis (8.) stellten auf 1:3.

Der FC Schwabing dominierte weiterhin und erhöhte durch Karim Rais (29.) und Marc Spornraft (32.) auf 1:5. Kurz vor der Halbzeitpause traf Lukas Fronk (45.+1) zum 1:6. Nach dem Seitenwechsel legte Oliver von Eitzen (62.) einen weiteren Treffer nach. Der TSV Milbertshofen konnte durch Nick Rasmus (81.) noch auf 2:7 verkürzen, doch der Sieg der Schwabinger war zu diesem Zeitpunkt längst ungefährdet.