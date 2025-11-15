Milbertshofen bezwingt München-Ost

In einem spektakulären und torreichen Duell setzte sich der TSV Milbertshofen gegen den TSV München-Ost mit 5:3 durch. Bereits in der 2. Minute brachte Timo Miklautsch die Gäste mit 0:1 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Adnan Karim glich nur zwei Minuten später in der 4. Minute aus und legte in der 6. Minute mit seinem zweiten Treffer direkt nach zum 2:1.

Milbertshofen dominierte fortan das Spielgeschehen. In der 29. Minute erhöhte Maximilian Lauter auf 3:1, bevor Maxime Russu nur drei Minuten später das 4:1 markierte. Nach der Halbzeitpause gelang es München-Ost zunächst nicht, den Rückstand zu verkürzen. Erst in der 84. Minute traf Anastas Braun zum 4:2, doch Maximilian Lauter stellte mit seinem zweiten Treffer in der 87. Minute den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit verkürzte nochmals Anastas Braun auf 5:3, was jedoch nur Ergebniskosmetik blieb.

Der TSV Milbertshofen zeigte eine beeindruckende Offensivleistung und nutzte die Schwächen der Abwehr von München-Ost konsequent aus. Besonders Adnan Karim und Maximilian Lauter stachen mit jeweils zwei Treffern hervor. Trotz einer engagierten Schlussphase konnte der TSV München-Ost den Rückstand nicht mehr entscheidend verkürzen. Insgesamt ein verdienter Heimsieg für Milbertshofen, der die Überlegenheit in der ersten Halbzeit unterstrich.