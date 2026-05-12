Milan Petrovic verlässt die Stuttgarter Kickers zum Saisonende

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers und Milan Petrović werden ihre Zusammenarbeit nach Abschluss der laufenden Saison nicht mehr fortsetzen. Darauf haben sich beide Parteien einvernehmlich verständigt. Milan Petrović möchte den nächsten Schritt machen, die Kickers sich auf der Position neu orientieren. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft zum Saisonende aus.

Der 23-Jährige war im Juli 2024 von der TSG Hoffenheim II nach Degerloch gewechselt und absolvierte bislang 59 Pflichtspiele für die Blauen, in denen ihm ein Treffer gelang. Mit dem letzten Ligaspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach sowie dem Finale im wfv-Pokal kann der Defensivspieler noch zwei weitere Einsätze im Kickers-Trikot sammeln.

Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht sagt: „Milan hat sich bei den Kickers jederzeit professionell und mannschaftsdienlich eingebracht. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.“

Milan Petrović erklärt: „Ich bin dankbar für die Zeit bei den Stuttgarter Kickers und die Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte. Besonders die Unterstützung der Fans werden mir in Erinnerung bleiben. Jetzt gilt der volle Fokus den letzten beiden Spielen, um meine Zeit hier mit einem Titel und einer weiteren tollen Erinnerung abzuschließen.“