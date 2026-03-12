Milan Pavlicic kehrt zum FC Fortuna Mombach zurück

Dass der Trainertausch schon vor dem Saisonende stattfindet, schließt Vorih nicht aus. „Das wird man in der nächsten Zeit sehen.“ Auch eine übergangsweise Zusammenarbeit beider Übungsleiter ist für ihn denkbar. Am Mittwoch wurde die Mannschaft über den Wechsel informiert. Die Reaktion fiel laut Vorih positiv aus – „sie wissen, was sie am Trainer haben“.

Dobrijevic begründet seinen Abschied so: „Ich wollte entweder eine neue Herausforderung bei einem neuen Verein suchen oder eine Pause einlegen.“ Außerdem sei es schwieriger geworden, Beruf und Fußball zu vereinen. Inzwischen steht aber fest: Dobrijevic wird im Sommer ein neues Traineramt bei einer U19-Mannschaft in Hessen übernehmen, darauf haben sich Trainer und Club bereits mündlich geeinigt. Zu welchem Verein es ihn zieht, verrät er allerdings noch nicht.