Milan Pavlicic kehrt zum FC Fortuna Mombach zurück

Mainz. Der FC Fortuna Mombach präsentiert einen neuen Trainer: Milan Pavlicic kehrt nach Saisonende zum abstiegsbedrohten Bezirksligisten zurück. Das bestätigt Fortuna-Vorsitzender Mirko Vorih. Nach seinem Abschied im vergangenen Sommer coachte Pavlicic bis zum Winter den Kreisoberligisten SV Hajduk Wiesbaden. Seine Zusage in Mombach gilt ligenunabhängig.
Grund für die Neubesetzung ist, dass der derzeitige Trainer Milan Dobrijevic sein Amt im Sommer zur Verfügung stellen wird. „Wir haben Glück gehabt, dass unser früherer Coach gerade frei wurde“, sagt Vorih. Der Kontakt zu Pavlicic sei im vergangenen Halbjahr nicht verloren gegangen. Zuvor hatten die Verantwortlichen bereits Gespräche mit anderen Kandidaten geführt, wie der Vorsitzende verrät, „aber das hat nicht gepasst“.
Dass der Trainertausch schon vor dem Saisonende stattfindet, schließt Vorih nicht aus. „Das wird man in der nächsten Zeit sehen.“ Auch eine übergangsweise Zusammenarbeit beider Übungsleiter ist für ihn denkbar. Am Mittwoch wurde die Mannschaft über den Wechsel informiert. Die Reaktion fiel laut Vorih positiv aus – „sie wissen, was sie am Trainer haben“.
Dobrijevic begründet seinen Abschied so: „Ich wollte entweder eine neue Herausforderung bei einem neuen Verein suchen oder eine Pause einlegen.“ Außerdem sei es schwieriger geworden, Beruf und Fußball zu vereinen. Inzwischen steht aber fest: Dobrijevic wird im Sommer ein neues Traineramt bei einer U19-Mannschaft in Hessen übernehmen, darauf haben sich Trainer und Club bereits mündlich geeinigt. Zu welchem Verein es ihn zieht, verrät er allerdings noch nicht.
Pavlicic blickt auf vier Trainerjahre bei Fortuna Mombach zurück. Er stieg mit dem Verein in die Bezirksliga ab und kehrte zwei Spielzeiten später wieder in die Landesliga zurück. Im Sommer des vergangenen Jahres verabschiedete sich der heute 45-Jährige mit dem erneuten Abstieg.
In der laufenden Saison ist Mombach mit zehn Punkten aus 19 Spielen derzeit Schlusslicht der Bezirksliga. Der Rückstand auf die sichere Nichtabstiegszone beträgt 14 Punkte. Zuletzt verlor die Mannschaft auf eigenem Platz 0:1 gegen den VfR Nierstein.