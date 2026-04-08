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Milan Dischinger wechselt zur neuen Saison zum FC Auggen
Der 22 jährige Torjäger der „Schneckentäler“ möchte seine nächsten Entwicklungsschritte gehen.
Milan Dischinger vom VfR Pfaffenweiler wird sich zur kommenden Saison dem Verbandsligisten FC Auggen anschließen. Der 22 jährige Torjäger der „Schneckentäler“ möchte seine nächsten Entwicklungsschritte gehen.
“Für Milan ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt sein Potential zusammen mit seinem Cousin Jonathan auf Verbandsliganiveau zu zeigen. Ein spannender junger Spieler, der sich beim FC Auggen in Ruhe entwickeln darf. Wir freuen uns ungemein auf ihn und werden ihn gut integrieren,“ freuen sich Björn Giesel, der sportliche Leiter des Markgräfler Verbandsligisten und der neue Cheftrainer, Amin Jungkeit, bereits auf ihren Neuzugang.