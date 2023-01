Milan Buurman schafft den Weg in die 1. Herren!

In der A-Jugend hat Milan bereits des Öfteren bei der Herrenmannschaft mittrainiert und sich mehr als nur ordentlich präsentiert. Sein Verständnis, Fußball zu spielen, macht viel Freude auf mehr. „Einen so talentierten und gleichzeitig jungen Spieler in der Mannschaft zu haben, ist wunderbar“, so Trainer Tobi Schulte über den 18-Jährigen.