Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Milaim Buzhala jagt den Oberliga-Rekord
Seit 2009 prägt Milaim Buzhala den TSV Buchholz 08. Nun hängt der langjährige Leistungsträger ein weiteres Jahr dran - und kann in der ewigen Oberliga-Einsatzliste weiter klettern.
Der TSV Buchholz 08 kann auch in der kommenden Saison auf eine seiner größten Identifikationsfiguren bauen: Milaim Buzhala bleibt dem Klub erhalten und hängt ein weiteres Jahr dran. Für den Verein ist das mehr als nur eine Vertragsverlängerung - es ist ein klares Zeichen von Treue, Verlässlichkeit und Verbundenheit.
Buzhala läuft seit 2009 für Buchholz 08 auf und hat seitdem eine beeindruckende Zahl an Spielen gesammelt. 417 Einsätze in der Oberliga stehen inzwischen in seiner Vita. Damit rangiert er auf Platz drei der ewigen Oberliga-Einsatzliste - hinter dem früheren Buchholzer Kapitän Lukas Kettner mit 430 Spielen und Sven Möller von der TuS Dassendorf mit 429 Einsätzen.
„Treue, Leidenschaft und Liebe zu diesem Verein“
Buzhala selbst beschreibt seine Verbindung zum Klub mit klaren Worten: „Nach so vielen Jahren im Verein gehört 08 einfach zu mir. Manche nennen es lebende Legende - ich nenne es Treue, Leidenschaft und Liebe zu diesem Verein.“
Dieser Satz fasst gut zusammen, welchen Stellenwert der erfahrene Spieler in Buchholz besitzt. Abgesehen von einem kurzen Abstecher zu Altona 93 trägt Buzhala seine gesamte Herrenzeit das Trikot des TSV Buchholz 08. Der Verein hebt dabei nicht nur seine sportliche Konstanz hervor, sondern auch seine Verlässlichkeit im privaten wie im sportlichen Bereich. Für Buzhala selbst geht es weiterhin um das gemeinsame Ziel: „Mannschaft zu sein, alles für die Farben zu geben und mit euch gemeinsam weitere Erfolge zu feiern.“
Kühn lobt Fitness und Vorbildfunktion
Auch Ligamanager Julian Kühn freut sich über die Verlängerung und ordnet die Bedeutung des Routiniers mit einem Augenzwinkern ein: „Unser Kosovo-Brasilianer hängt noch ein Jahr dran und das auch mit Recht! Schon beachtlich, auf welchem Niveau Mili sich immer noch messen kann.“
Gerade für die jüngeren Spieler im Kader bleibt Buzhala ein wichtiger Orientierungspunkt. Kühn betont: „Wenn er diese Fitness aufrechterhalten kann, wird er uns auch nächste Saison viel Freude bereiten. Unsere jungen Spieler können sich bei ihm einiges abschauen.“
Auf Kettner-Spuren
Mit der Verlängerung kann Buzhala in der kommenden Saison weiter an der Spitze der ewigen Einsatzliste rücken. Bis zu Kettner fehlen ihm nur noch 13 Spiele, bis zu Möller zwölf. Schon jetzt gehört der Buchholzer Dauerbrenner zu den prägenden Figuren der Oberliga Hamburg.
Für den TSV Buchholz 08 ist die Verlängerung deshalb auch ein Stück gelebte Vereinsgeschichte. Buzhala steht für eine Form von Kontinuität, die im Amateurfußball selten geworden ist - und die in Buchholz auch in der kommenden Saison weiterlebt.
____
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449