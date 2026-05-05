Milaim Buzhala jagt den Oberliga-Rekord

„Treue, Leidenschaft und Liebe zu diesem Verein“ Buzhala selbst beschreibt seine Verbindung zum Klub mit klaren Worten: „Nach so vielen Jahren im Verein gehört 08 einfach zu mir. Manche nennen es lebende Legende - ich nenne es Treue, Leidenschaft und Liebe zu diesem Verein.“

Dieser Satz fasst gut zusammen, welchen Stellenwert der erfahrene Spieler in Buchholz besitzt. Abgesehen von einem kurzen Abstecher zu Altona 93 trägt Buzhala seine gesamte Herrenzeit das Trikot des TSV Buchholz 08. Der Verein hebt dabei nicht nur seine sportliche Konstanz hervor, sondern auch seine Verlässlichkeit im privaten wie im sportlichen Bereich. Für Buzhala selbst geht es weiterhin um das gemeinsame Ziel: „Mannschaft zu sein, alles für die Farben zu geben und mit euch gemeinsam weitere Erfolge zu feiern.“ Kühn lobt Fitness und Vorbildfunktion Auch Ligamanager Julian Kühn freut sich über die Verlängerung und ordnet die Bedeutung des Routiniers mit einem Augenzwinkern ein: „Unser Kosovo-Brasilianer hängt noch ein Jahr dran und das auch mit Recht! Schon beachtlich, auf welchem Niveau Mili sich immer noch messen kann.“