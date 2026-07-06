MIL U17 steigt in die Bezirksliga auf (Relegation gg. TSV Ost 2:1) von Andreas Hanitzsch · Heute, 10:04 Uhr · 0 Leser

Die Jungs um das Trainerteam Erhan / Sami / Spiro gewinnen das entscheidende Relegationsspiel um die Bezirksliga gegen den punktgleichen Konkurrenten TSV Ost mit 2:1 und belohnen sich für eine ereignisreiche und anstrengende Saison. Nach Platz 4 in der Rückrunde und Punktgleichheit mit dem TSV Ost war klar, dass man sich nochmal auf neutralem Platz duellieren musste (direkter Vergleich in der regulären Saison 3:3). Auf dem gut gepflegten Rasen in Taufkirchen entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel von beiden Teams. Ost erwischte den besseren Start und ging nach guter Seitenverlagerung und einem leicht abseitsverdächtigen Pass in die Spitze mit 0:1 in Führung. MIL antwortete umgehend durch Dominanz im Spielaufbau und konnte nach mehreren Halbchancen und ungenauen Flanken zum 1:1 ausgleichen (22.). Auch hier ging dem Tor ein feiner Steckpass voraus, den Alex am Torwart vorbei einschieben konnte.

MIL blieb aktiver als der Gegner, gewann im Mittelfeld die entscheidenden Zweikämpfe und bekam so mehrere gute Gelegenheiten. Die beste davon war eine gut getimte flache Hereingabe, welche im Zentrum 3 Meter vor dem Tor nur haarscharf verpasst wurde. Besser machte es kurz vor der Halbzeit Petar, der zur vielumjubelten Führung einschoss (38.). Im zweiten Durchgang kam Ost aktiver aus der Kabine und erarbeitete sich bei mittlerweile einsetzendem Regen einige gute Gelegenheiten über ihren starken rechten Außenstürmer, der ein- ums andere Mal durchbrach, aber dessen Hereingaben keine Abnehmer fanden. Bis Mitte der zweiten Halbzeit fand MIL wenig Entlastung nach vorne und musste einige brenzlige Situationen überstehen. In Minute 70 kam dann doch die Riesenchance zur vorzeitigen Entscheidung. Petar kam nach einem Konter frei zum Abschluss vor dem Keeper, doch dieser hielt sein Team mit einem Monstersave im Spiel. Im direkten Gegenzug traf Ost nach feinem Abschluss den Pfosten, auch die Folgechance konnte nicht versenkt werden.