Mikel Keller wechselt im Sommer zur SG Rheinhausen

Die SG Rheinhausen freut sich, zur kommenden Saison Mikel Keller in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Der 32-Jährige kommt vom SV Grafenhausen, wo er zuletzt als Spielertrainer tätig war.

Bereits seit längerer Zeit standen die Verantwortlichen der SG mit Mikel in engem Austausch – umso größer ist die Freude, dass der Transfer nun erfolgreich realisiert werden konnte. Mikel ist im zentralen Bereich flexibel einsetzbar und bringt wertvolle Erfahrung aus der Verbands- und Landesliga mit. In seiner bisherigen Laufbahn spielte er unter anderem für den FC Denzlingen, den FV Sasbach, den TV Köndringen sowie den FV Herbolzheim.

Als ehemaliger Kapitän des FV Herbolzheim stand er dort bereits gemeinsam mit unserem neuen Trainerduo auf dem Platz – eine Verbindung, die den Neustart zusätzlich erleichtern dürfte. Wir wünschen unserer neuen Nummer #20 Mikel einen super Start bei der SG Rheinhausen und viel Erfolg für die kommende Saison