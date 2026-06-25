Mike Wunderlich wird Co-Trainer in der 2. Bundesliga Ex-Viktoria-Stürmer und Bergisch-Coach heuert beim 1. FC Kaiserslautern an. von red · Heute, 15:59 Uhr · 0 Leser

Ist zurück beim FCK: Mike Wunderlich wird Co-Trainer beim Zweitligisten. – Foto: Imago Images

Er prägte den Fußball im Kölner Raum über ein Jahrzehnt auf dem Platz und startete hier seine Laufbahn an der Seitenlinie. Jetzt zieht es Mike Wunderlich vorerst weg aus NRW: Der 40-Jährige wechselt zur neuen Saison 2026/27 in den Trainerstab des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Für den gebürtigen Kölner ist es eine Rückkehr an eine alte, emotional verbundene Wirkungsstätte.

Wie der Pfälzer Zweitligist bekannt gab, schreitet die Professionalisierung der internen Strukturen auf dem Betzenberg weiter voran. Das Trainerteam rund um die Lizenzmannschaft wird zur kommenden Spielzeit deutlich breiter aufgestellt. Bevor die Roten Teufel am Montag, den 29. Juni 2026, unter der Leitung von Cheftrainer Torsten Lieberknecht offiziell mit dem Training auf dem Platz loslegen, stehen die personellen Erweiterungen fest. Wunderlich ist dabei einer von vier neuen Fachmännern im Stab. Welche genauen Aufgaben er in Kaiserslautern übernehmen wird, geht aus den Vereinsmitteilungen vorab allerdings nicht hervor. Von der Viktoria-Institution zum Betzenberg Zwischen 2011 und 2021 war Wunderlich eine Institution bei Viktoria Köln und hatte mit seinen Toren maßgeblichen Anteil am damaligen Aufstieg in die 3. Liga. Zur Saison 2021/22 folgte sein erster Wechsel nach Kaiserslautern. In den Jahren 2021 und 2022 bestritt der Offensivmann insgesamt 51 Pflichtspiele für die Lauterer, erzielte elf Tore und stieg mit dem FCK in die 2. Bundesliga auf. Er agierte in dieser sportlich nicht immer leichten Phase als Kapitän und emotionaler Leader. Im Januar 2023 kehrte er für ein Jahr zu seinem Heimatverein Viktoria Köln zurück, um dort seine aktive Profi-Karriere zu beenden.