Mike Wunderlich wird Co-Trainer in der 2. Bundesliga

Er prägte den Fußball im Kölner Raum über ein Jahrzehnt auf dem Platz und startete hier seine Laufbahn an der Seitenlinie. Jetzt zieht es Mike Wunderlich vorerst weg aus NRW: Der 40-Jährige wechselt zur neuen Saison 2026/27 in den Trainerstab des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Für den gebürtigen Kölner ist es eine Rückkehr an eine alte, emotional verbundene Wirkungsstätte.
Wie der Pfälzer Zweitligist bekannt gab, schreitet die Professionalisierung der internen Strukturen auf dem Betzenberg weiter voran. Das Trainerteam rund um die Lizenzmannschaft wird zur kommenden Spielzeit deutlich breiter aufgestellt. Bevor die Roten Teufel am Montag, den 29. Juni 2026, unter der Leitung von Cheftrainer Torsten Lieberknecht offiziell mit dem Training auf dem Platz loslegen, stehen die personellen Erweiterungen fest. Wunderlich ist dabei einer von vier neuen Fachmännern im Stab. Welche genauen Aufgaben er in Kaiserslautern übernehmen wird, geht aus den Vereinsmitteilungen vorab allerdings nicht hervor.
Zwischen 2011 und 2021 war Wunderlich eine Institution bei Viktoria Köln und hatte mit seinen Toren maßgeblichen Anteil am damaligen Aufstieg in die 3. Liga. Zur Saison 2021/22 folgte sein erster Wechsel nach Kaiserslautern. In den Jahren 2021 und 2022 bestritt der Offensivmann insgesamt 51 Pflichtspiele für die Lauterer, erzielte elf Tore und stieg mit dem FCK in die 2. Bundesliga auf. Er agierte in dieser sportlich nicht immer leichten Phase als Kapitän und emotionaler Leader. Im Januar 2023 kehrte er für ein Jahr zu seinem Heimatverein Viktoria Köln zurück, um dort seine aktive Profi-Karriere zu beenden.
Nach dem Ende seiner Spielerkarriere begann der heute 40-Jährige seine Trainerausbildung und stieg prompt in der Mittelrheinliga ein. Zur Saison 2023/24 übernahm er den SV Bergisch Gladbach 09, mit dem er die Spielzeit auf dem fünften Rang abschloss. Die darauffolgende Saison 2024/25 verlief jedoch glücklos: Nach lediglich zwei Siegen aus den ersten acht Ligaspielen trennten sich die Wege vorzeitig. Nach anschließenden Stationen beim Ahrweiler BC in der Rheinlandliga sowie zuletzt als Cheftrainer beim Regionalligisten Wuppertaler SV folgt nun die Rückkehr in den Profifußball.
Neben Wunderlich vermeldet Kaiserslautern drei weitere Personalien für das vergrößerte Funktionsteam. Der 37-jährige Simon Pesch, der zuvor als Co- und Interimstrainer unter anderem beim F.C. Hansa Rostock, Gornik Zabrze und der U21 des 1. FSV Mainz 05 arbeitete, rückt als neuer Co-Trainer in den Stab und ersetzt Carsten Rump. Zudem wechselt Philip Giesler aus der Nachwuchsakademie der TSG Hoffenheim auf den Betzenberg, wo er zuletzt als Co-Trainer und Analyst der U19 die Deutsche Meisterschaft feierte. Komplettiert wird das Quartett durch den 30-jährigen Athletiktrainer Nils Vogt, der vom SC Verl kommt und das bestehende Performance-Team des Zweitligisten erweitern wird.