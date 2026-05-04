Mike und Nick Rietz wechseln zum FC Steinen-Höllstein

Mit Freude dürfen wir für die kommende Saison gleich zwei neue Gesichter in unserem Team begrüßen: Mike Rietz (19 Jahre) und Nick Rietz (21 Jahre).

Beide spielten in ihrer Jugend beim FC Hauingen, wo sie ihre fußballerische Ausbildung erhielten. Anschließend führte ihr Weg zum FV Lörrach-Brombach, bevor sich ihre Karrieren trennten: Mike kehrte zurück zum FC Hauingen, während Nick sich dem TuS Maulburg anschloss.