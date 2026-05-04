Mike und Nick Rietz wechseln zum FC Steinen-Höllstein

Mit Freude dürfen wir für die kommende Saison gleich zwei neue Gesichter in unserem Team begrüßen: Mike Rietz (19 Jahre) und Nick Rietz (21 Jahre).
Beide spielten in ihrer Jugend beim FC Hauingen, wo sie ihre fußballerische Ausbildung erhielten. Anschließend führte ihr Weg zum FV Lörrach-Brombach, bevor sich ihre Karrieren trennten: Mike kehrte zurück zum FC Hauingen, während Nick sich dem TuS Maulburg anschloss.
Für Mike Rietz ist der FC Steinen-Höllstein kein unbekanntes Pflaster – bereits in der Saison 2024/25 war er im Rahmen der SG Steinen-Hauingen im Einsatz und kennt Verein sowie Umfeld bestens.
Wir freuen uns sehr, dass wir beide Spieler für die kommende Saison verpflichten konnten, und wünschen Mike und Nick Rietz viel Erfolg und Freude beim FC Steinen-Höllstein!