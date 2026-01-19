Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mike Thomas – Gladenbachs junger Riese im Fußballtor
Teaser KOL NORD: +++ Als Torwart der Zukunft zum SC Gladenbach zurückgekehrt, wird der baumlange 19-Jährige nach dem Abgang der Nummer 1 ins kalte Wasser geworfen und hat sich schnell freigeschwommen +++
Gladenbach. Der Einstand in der Fußball-Kreisoberliga hätte für Mike Thomas kaum schlimmer laufen können. Im ersten Saisonspiel kassierte der Gladenbacher SC bei Eintracht Stadtallendorf II eine 1:8-Klatsche – und der 19-jährige Keeper stand direkt im Scheinwerferlicht. „Das war natürlich ein super Einstieg“, sagt Thomas flapsig. Wer ihm zuhört, merkt: Der lange Kerl im Tor nimmt solche Momente nicht als Rückschlag, sondern als Startschuss. Denn der Schritt in den Männerfußball fordert und reizt ihn.