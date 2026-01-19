 2026-01-19T08:28:16.618Z

Mike Thomas ist im Kreisoberliga-Tor des Gladenbacher SC schon mit 19 Jahren die Ruhe selbst. Fußballer wie der erfahrene Verteidiger Yannik Veith (links im Vordergrund) haben ihm beim Einstieg in den Männerfußball den Rücken gestärkt. © Jens Schmidt
Mike Thomas – Gladenbachs junger Riese im Fußballtor

Teaser KOL NORD: +++ Als Torwart der Zukunft zum SC Gladenbach zurückgekehrt, wird der baumlange 19-Jährige nach dem Abgang der Nummer 1 ins kalte Wasser geworfen und hat sich schnell freigeschwommen +++

Gladenbach. Der Einstand in der Fußball-Kreisoberliga hätte für Mike Thomas kaum schlimmer laufen können. Im ersten Saisonspiel kassierte der Gladenbacher SC bei Eintracht Stadtallendorf II eine 1:8-Klatsche – und der 19-jährige Keeper stand direkt im Scheinwerferlicht. „Das war natürlich ein super Einstieg“, sagt Thomas flapsig. Wer ihm zuhört, merkt: Der lange Kerl im Tor nimmt solche Momente nicht als Rückschlag, sondern als Startschuss. Denn der Schritt in den Männerfußball fordert und reizt ihn.

