Mike Thomas – Gladenbachs junger Riese im Fußballtor

Gladenbach. Der Einstand in der Fußball-Kreisoberliga hätte für Mike Thomas kaum schlimmer laufen können. Im ersten Saisonspiel kassierte der Gladenbacher SC bei Eintracht Stadtallendorf II eine 1:8-Klatsche – und der 19-jährige Keeper stand direkt im Scheinwerferlicht. „Das war natürlich ein super Einstieg“, sagt Thomas flapsig. Wer ihm zuhört, merkt: Der lange Kerl im Tor nimmt solche Momente nicht als Rückschlag, sondern als Startschuss. Denn der Schritt in den Männerfußball fordert und reizt ihn.