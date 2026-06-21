Mike Terfloth: "Jede falsche Bewegung tat extrem weh“

Terfloth: "Darüber habe ich in der Kabine auch noch gesprochen. Wenn man die Startschwierigkeiten in meiner ersten Saison einmal ausklammert, waren wir seitdem durchgehend erfolgreich. Wir wurden noch Vierter, waren im Vorjahr Herbstmeister und haben in dieser Saison bis zum Schluss um den Aufstieg gespielt. Es war nicht damit zu rechnen, dass wir Erwartungen Jahr für Jahr übertreffen. Natürlich kommen mit Homberg oder Kleve starke, aber auch attraktive Gegner dazu. Man weiß nie genau, wie sich die Absteiger aufstellen. Aber ich bin mir sicher, dass die Jungs auch in der kommenden Saison wieder eine gute Rolle spielen werden."

Die Lücke, die Sie hinterlassen, ist groß ...