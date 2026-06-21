Mike Terfloth: "Jede falsche Bewegung tat extrem weh“

Herr Terfloth, emotionaler hätte Ihr letztes Spiel als aktiver Fußballer kaum enden können. Wie haben Sie den Tag erlebt?
Wegen anhaltender Knöchelprobleme musste Mike Terfloth nach dem dramatischen Landesliga-Saisonfinale des SV Budberg seine Laufbahn im Alter von 33 Jahren beenden. Im Abschiedsinterview spricht der Defensiv-Routinier über seine Verletzung, die bewegende Verabschiedung und eine mögliche neue Rolle bei seinem Jugendverein.
Herr Terfloth, emotionaler hätte Ihr letztes Spiel als aktiver Fußballer kaum enden können. Wie haben Sie den Tag erlebt?
Mike Terfloth: "Mit etwas Abstand waren wir alle zufrieden, haben noch lange gefeiert und hatten auch als Spieler an der Zapfanlage gut zu tun (lacht). Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich körperlich noch so gut durchhalte und am Ende noch auf 23 Spiele komme. Gerade zum Saisonende hat es noch einmal richtig Spaß gemacht. Solche Spiele muss man sich erst einmal verdienen. Das habe ich den Jungs auch gesagt."
Sie haben schon weitaus bitterere Momente in Ihrer Laufbahn erlebt – oder?
Terfloth: "Richtig. Mit Kleve bin ich zweimal als Teil der jeweils besten Mannschaft der Landesliga knapp gescheitert. Da war die Stimmung eine ganz andere. In Budberg haben wir die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Viele konnten kaum glauben, wie gut wir als Mannschaft waren. Natürlich war es schade, aber eben auch nicht ganz so schlimm, dass es am Ende nicht gereicht hat."
Wann fiel die Entscheidung, die Karriere zu beenden?
Terfloth: "Tim Wilke wusste es schon seit einigen Wochen. Ich habe bekanntlich seit längerer Zeit Probleme mit beiden Knöcheln. Oft konnte ich dienstags gar nicht trainieren, weil ich vom Spiel am Sonntag noch Schmerzen hatte. Meistens stand ich nur noch ein- bis zweimal pro Woche auf dem Platz. Deshalb war für mich schon länger klar, dass diese Saison meine letzte sein wird beziehungsweise muss."
Wie schwerwiegend sind die Probleme?
Terfloth: "Ich hatte keinen großen Spielraum mehr und habe alles bis zum Schluss ausgereizt. Jeder im Verein hat Verständnis dafür. Vor allem, wenn man gesehen hat, wie ich laufe oder einen Blick auf die Stellen geworfen hat. Vor ein paar Jahren war ich noch regelmäßig beim Orthopäden. Geändert hat sich leider nicht viel. Nach mehreren Bänderrissen kamen Verkalkungen im Knöchel hinzu. Jede falsche Bewegung tat extrem weh. Im Spiel passierte das ein- oder zweimal in verschiedenen Situationen. Meistens wurde es nach ein paar Minuten wieder besser."
Als Ihr Wechsel 2023 fix war, rechneten Sie noch damit, in der Bezirksliga zu spielen. Stattdessen wurden es drei Jahre in der Landesliga-Spitzengruppe. Hat Sie das überrascht?
Terfloth: "Darüber habe ich in der Kabine auch noch gesprochen. Wenn man die Startschwierigkeiten in meiner ersten Saison einmal ausklammert, waren wir seitdem durchgehend erfolgreich. Wir wurden noch Vierter, waren im Vorjahr Herbstmeister und haben in dieser Saison bis zum Schluss um den Aufstieg gespielt. Es war nicht damit zu rechnen, dass wir Erwartungen Jahr für Jahr übertreffen. Natürlich kommen mit Homberg oder Kleve starke, aber auch attraktive Gegner dazu. Man weiß nie genau, wie sich die Absteiger aufstellen. Aber ich bin mir sicher, dass die Jungs auch in der kommenden Saison wieder eine gute Rolle spielen werden."
Die Lücke, die Sie hinterlassen, ist groß ...
Terfloth: "Natürlich ist es nicht schlecht, jemanden dabei zu haben, der Ruhe und Erfahrung mitbringt. Andererseits hat die Mannschaft auch die neun Spiele ohne mich ordentlich bestritten. Sorgen mache ich mir überhaupt nicht. Tim Beerenberg ist jetzt der einzige Feldspieler über 30. Als wir zuletzt in Schönebeck gespielt haben, war Ole Egging nach mir als 2002er-Jahrgang schon der zweitälteste Feldspieler. Jetzt müssen es die Jungen regeln (lacht). Das ist schon verrückt."
Worauf freuen Sie sich nach dem Karriereende am meisten?
Terfloth: "Durch meinen Beruf bin ich ohnehin viel unterwegs. Jetzt werden Urlaubsplanung und Wochenendgestaltung deutlich flexibler, wobei das Thema in Budberg immer lockerer gehandhabt wurde als in vielen anderen Vereinen. Meine Freundin freut sich wahrscheinlich noch mehr darüber als ich (lacht). Gleichzeitig werde ich den Verein immer verfolgen und der Mannschaft auch weiterhin erhalten bleiben. In welcher Form und Funktion genau, wird sich zeigen. Es soll aber deutlich weniger Zeit in Anspruch nehmen als bisher."
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