Mike Sinkel (vorne) und seine SG Ehringshausen/Dillheim verabschieden sich mit einem Sieg in die Winterpause. (© Steffen Bär)

Mike Sinkel hat das letzte Wort Teaser GL GI/MR: +++ Gruppenligist SG Ehringshausen/Dillheim ringt den TSV Bicken nieder. Die SG Waldsolms verliert hingegen ihr "Sechs-Punkte-Spiel" beim MTV Gießen +++

WETZLAR - Quasi in letzter Minute hat die SG Ehringshausen/Dillheim einen lebenswichtigen Sieg in der Fußball-Gruppenliga eingefahren. Der Aufsteiger setzte sich gegen den TSV Bicken etwas glücklich mit 2:1 (0:0) durch. Dagegen hat sich die SG Waldsolms mit einer Niederlage in die Winterpause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Rico Henrici verlor ihr "Sechs-Punkte-Spiel" beim MTV Gießen mit 0:2. Der Trainerwechsel beim FSV Schröck scheint sich bemerkbar zu machen. Gegen die SG Oberes Edertal gab es für die Marburger ein 4:1-Erfolg.