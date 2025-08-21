Mike Ryberg tippt den 1. Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 1. Spieltag der neuen Saison tippt Mike Ryberg, Neuzugang vom Frohnauer SC

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Polar Pinguin Berlin BW90 geht als Aufstiegsaspirant ins Rennen und ist für mich klarer Favorit ⚽ mein Tipp: 3:1

VfB Fortuna Biesdorf - FSV Spandauer Kickers Spaki wird sich gegen heimstarke Biesdorfer durchsetzen ⚽ mein Tipp: 1:2

VSG Altglienicke II - TSV Rudow Berlin Zwei gute Mannschaften die sich die Punkte teilen werden ⚽ mein Tipp: 2:2

SV Empor Berlin - Füchse Berlin

Zwei spielstarke Mannschaften mit guter Qualität in ihren Reihen. Trotzdem setzen sich die Füchse am Ende durch

⚽ mein Tipp: 2:3

Frohnauer SC 1946 - SFC Stern 1900

Wird ein sehr schweres Spiel, aber mit dem glücklicheren Ende für uns

⚽ mein Tipp: 2:1

Berliner SC - SC Charlottenburg

Mein Gefühl sagt , es wird eine gerechte Punkteteilung

⚽ mein Tipp: 1:1

SV BW Hohen Neuendorf - SSC Südwest 1947

Hohen Neundorf wird sich gegen den Aufsteiger knapp durchsetzen

⚽ mein Tipp: 1:0

SC Staaken - Berlin Türkspor

Zwei Tore durch Gakpeto werden Staaken zum Sieg führen

⚽ mein Tipp: 2:0

TSV Mariendorf 1897 - 1. FC Wilmersdorf

Wilmersdorf hat eine qualitativ richtig gute Truppe, die für eine Überraschung in dieser Saison gut ist

⚽ mein Tipp: 1:3

