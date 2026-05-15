Mike Owusu im Experten-Tipp: Fünf Tore? "Dürfen gerne mehr werden!"

Dass Owusu für den SVE weit mehr als nur ein namhafter Neuzugang ist, bewies er bereits in seiner Premieren-Saison eindrucksvoll: Mit zehn Saisontoren in der Mittelrheinliga war der Offensivakteur maßgeblich am Aufstieg in die Regionalliga beteiligt.

Die fußballerische Ausbildung im Nachwuchs von Hertha BSC bildete das Fundament, auf dem Mike Owusu seine professionelle Karriere errichtete. Mit der Erfahrung aus 28 Drittliga-Einsätzen für Hansa Rostock und die SG Sonnenhof Großaspach im Gepäck, entwickelte sich der heute 30-Jährige zu einem gefragten Akteur in der Regionalliga. Über Stationen bei Fortuna Köln, dem TSV Steinbach Haiger und dem 1. FC Düren führte sein Weg im Jahr 2023 schließlich zum SV Eintracht Hohkeppel.

Bei nur noch vier verbleibenden Partien und einem Rückstand von fünf Zählern auf den Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 schwinden die Chancen auf die sofortige Rückkehr in die vierte Liga. Dass der gebürtige Berliner die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, spiegeln sich auch in seinen Prognosen für den kommenden Spieltag wider.

FC Teutonia Weiden - VfL Vichttal

Vichttal ist eine offensivstarke Mannschaft und hat mit Sinan Ak einen meiner Lieblingsspieler der Liga in ihren Reihen. Sein Eins-gegen-Eins ist überragend – es ist einfach schön anzusehen, was er auf dem Platz macht. Ich gehe davon aus, dass sie ihre Tore erzielen werden, zeitgleich sind sie hinten aber immer etwas anfällig, weshalb sie sicher auch einen kassieren.

⚽ mein Tipp: 1:4

Sportfreunde Düren - SV Eintracht Hohkeppel

Wir haben im letzten Spiel zwar sechs Tore geschossen, aber eben auch eines hinnehmen müssen. Diesmal wollen wir defensiv noch konzentrierter agieren, um hinten die Null zu halten, und vorne genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich gehe davon aus, dass wir fünf Tore schießen – es dürfen gerne mehr werden, aber mit fünf gehe ich erst einmal ins Rennen.

⚽ mein Tipp: 0:5

SV Bergisch Gladbach 09 - SpVg Frechen 20

Ich glaube, dass Bergisch Gladbach gerade in einer Phase ist, in der sie schlagbar sind. So spät in der Saison haben sie viel zu verlieren, während Frechen völlig befreit aufspielen kann. Ich habe in Frechen einige Kollegen und Freunde – einer arbeitet sogar bei mir in der Straße in einem Café, in dem ich oft bin. Ich hoffe natürlich auch persönlich, dass Gladbach Punkte liegen lässt. Solange es für uns rechnerisch noch möglich ist, nach oben etwas zu bewegen, geben wir die Hoffnung nicht auf und setzen darauf, dass die Frechener uns mit dem entsprechenden Ergebnis entgegenkommen.

⚽ mein Tipp: 2:2

FC Wegberg-Beeck - SSV Merten

Das Duell zwischen Beeck und Merten ist sportlich sicher das interessanteste Spiel am Wochenende – zwei echte Top-Mannschaften unserer Liga. Merten ist aktuell überragend drauf und hat bereits starke Transfers für die nächste Saison getätigt – die muss man im nächsten Jahr definitiv auf der Rechnung haben. Beeck ist zu Hause auf dem Rasenplatz zwar immer eklig zu bespielen, aber ich tippe dennoch auf einen Auswärtssieg. Mit Hamza Salman habe ich bei Fortuna Köln zusammengespielt, ein Top-Junge, und gegen Jerome Propheter habe ich mir früher in der Oberliga schon einige Schlachten geliefert, als er in Oberhausen und ich bei der Fortuna war. Das sind richtig gute Jungs und Merten ist für mich momentan einfach in der besseren Phase.

⚽ mein Tipp: 1:2

SpVg Porz - FC Hennef 05

Was Hennef betrifft, bin ich natürlich etwas befangen, da Trainer Nils Teixeira ein alter Mitspieler von mir aus Hohkeppel-Zeiten ist. Ich wünsche ihm den Erfolg, weil er ein geiler Typ ist und fußballerisch enorm viel Ahnung hat. Unser Spiel gegen Hennef in der Rückrunde war maximal unangenehm. Er kann seine junge Truppe hervorragend einstellen. Ich hoffe sehr, dass er aus Porz etwas Zählbares mitnimmt.

⚽ mein Tipp: 1:2

TuS Blau-Weiß Königsdorf - SC Fortuna Köln II

Im Mittelfeld-Duell zwischen Königsdorf und Fortuna Köln II sehe ich keinen klaren Favoriten. Wir haben zwar gerade erst mit 6:1 gegen Königsdorf gewonnen, aber sie spielen trotzdem einen guten Fußball. Es ist eine junge Truppe gegen eine junge Truppe, weshalb ich auf ein Unentschieden tippe – ob es am Ende 1:1, 2:2 oder 3:3 ausgeht, bleibt abzuwarten.

⚽ mein Tipp: 1:1

SSV Bornheim - 1. FC Düren

Bornheim hat uns in diesem Jahr bereits bezwungen. Es ist dort auf dem kleinen Platz einfach eklig zu spielen. Sie verteidigen richtig gut und sind im Umschaltspiel brandgefährlich. Wenn sie das gegen Düren wieder auf den Platz bringen, ist ein Sieg drin. Düren ist zwar mein Ex-Verein, aber seit meinem Abschied hat sich dort so viel getan, dass ich außer Philipp Simon eigentlich niemanden mehr wirklich kenne. Ich wünsche Simon für seine anstehende Traineraufgabe nur das Beste, glaube aber, dass sie gegen Bornheim den Kürzeren ziehen werden.

⚽ mein Tipp: 2:1