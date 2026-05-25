Mike op de Hipt wechselt zum VFL Willich

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Der 25 jährige Torwart wechselt in die ambitionierte 2 Mannschaft des VFL Willich. „Wir sind froh, dass wir Mike für die neue Spielzeit zurück gewinnen konnten. Mike ist ein echter Willicher Jung.“, sagt der sportliche Leiter Thomas Hacker.