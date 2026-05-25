 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

Mike op de Hipt wechselt zum VFL Willich

von Daniel Gather · Heute, 12:31 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Hacker

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VfL Willich II

Der 25 jährige Torwart wechselt in die ambitionierte 2 Mannschaft des VFL Willich. „Wir sind froh, dass wir Mike für die neue Spielzeit zurück gewinnen konnten. Mike ist ein echter Willicher Jung.“, sagt der sportliche Leiter Thomas Hacker.


+++HERZLICH WILLKOMMEN MIKE BEIM VFL+++