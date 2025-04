Entscheidender Faktor: Der künftige Cheftrainer Mike Niebauer stabilisiert das Garchinger Mittelfeld. – Foto: Gerald Förtsch

Mike Niebauer setzt sich beim VfR Garching diesmal auf die Bank Heimspiel gegen TuS Geretsried

Der neue Cheftrainer des VfR Garching vertraut im Landesliga-Heimspiel gegen TuS Geretsried auf seinen Kader und zieht nicht selbst im Mittelfeld die Fäden, sondern nur an der Seitenlinie.

Garching – Die Lage ist dramatisch. Vier Runden vor dem Saisonende droht dem VfR Garching in der Landesliga Südost der direkte Abstieg. Nur noch wegen des direkten Vergleichs liegt der VfR vor dem Vorletzten SV Pullach, und dazu kommt eine Herkulesaufgabe mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Tus Geretsried (Sonntag, 15 Uhr, VfR-Gelände an der Schleißheimer Straße). Trainer Mike Niebauer hat seit zwei Spielen mit Niko Salassidis die Verantwortung übernommen, und der Ertrag ist mau mit einem Punkt, weil man in Kastl tief in der Nachspielzeit den Ausgleich schlucken musste. Niebauer blickt trotz des emotionalen Rückschlags zuversichtlich nach vorne, „weil ich sehe, wie hart die Mannschaft arbeitet“. Zudem zeigten die neuen Trainer in ihren ersten Spielen, dass die Karten für die Aufstellungen neu gemischt werden. „Wir haben wieder deutlich mehr Konkurrenzkampf um die Plätze in der Startelf“, sagt der Trainer.

Beim VfR Garching dürfte es um alles gehen Als Spieler war Mike Niebauer diese Saison schon oft der überragende Abräumer im defensiven Mittelfeld, aber diesen Sonntag stellt er sich erst einmal nicht auf. „Wir haben uns im Mittelfeld gefunden“, sagt Niebauer. Deshalb setzt er sich auf die Bank und zeigt mit dieser außergewöhnlichen Maßnahme sein großes Vertrauen in den Kader. Zuletzt in Kastl nahm die Mannschaft die Situation an und zeigte die kämpferische Leistung, die es für einen erfolgreichen Abstiegskampf braucht. Gegen Geretsried ist es natürlich ein Pluspunkt, dass ein Kämpfer vor dem Herrn wie Mike Niebauer unter dem Spiel hereinkommen kann.