Mike Muser wechselt zum FV Lörrach-Brombach

Fußball-Landesligist FV Lörrach-Brombach ergänzt seinen Kader wie erwartet mit Mike Muser. Nachdem der 29-Jährige sich zum Abschied vom FC Bad Bellingen entschlossen hatte, galt sein Wechsel zum Ligakonkurrenten bereits als gesichert. Nun machte der FVLB die Verpflichtung offiziell. Der "Flügelspieler entschied sich nach intensiven und sehr positiven Gesprächen mit der sportlichen Leitung sowie den Trainern des FVLB für den Wechsel in der Winterpause", heißt es seitens des Vereins, der damit einen "wichtigen Transfer" für die Rückrunde realisiert habe.
Muser gelte als dynamischer, zweikampfstarker und spielintelligenter Außenspieler, der durch seine Präsenz und Erfahrung, besonders in entscheidenden Momenten, wichtige Akzente setzen könne. "Mit dem Wechsel setzt der FV Lörrach-Brombach ein klares Zeichen für die sportliche Ausrichtung. Die junge Mannschaft soll gezielt mit Führungsspielern ergänzt werden, die Verantwortung übernehmen und die Entwicklung der Spieler aus dem eigenen Nachwuchs weiter vorantreiben", so der Verein weiter.
Muser hatte seine Anfangszeit im Aktivbereich beim SV Weil verbracht. In der Winterpause 2017/18 kehrte er zu seinem Jugendverein nach Bad Bellingen zurück. Mit dem VfR gelang ihm 2018 und 2024 der Aufstieg in die Landesliga.
"Mike passt sportlich wie menschlich perfekt in unser Konzept. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat", sagt Antonio Ratto von der sportlichen Leitung des FV Lörrach-Brombach. Der Neuzugang befindet sich bereits im Training der Mannschaft und wird im Januar vollständig in die Vorbereitung einsteigen.