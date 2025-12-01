Mike Muser wechselt zum FV Lörrach-Brombach

Fußball-Landesligist FV Lörrach-Brombach ergänzt seinen Kader wie erwartet mit Mike Muser. Nachdem der 29-Jährige sich zum Abschied vom FC Bad Bellingen entschlossen hatte, galt sein Wechsel zum Ligakonkurrenten bereits als gesichert. Nun machte der FVLB die Verpflichtung offiziell. Der "Flügelspieler entschied sich nach intensiven und sehr positiven Gesprächen mit der sportlichen Leitung sowie den Trainern des FVLB für den Wechsel in der Winterpause", heißt es seitens des Vereins, der damit einen "wichtigen Transfer" für die Rückrunde realisiert habe.

Muser gelte als dynamischer, zweikampfstarker und spielintelligenter Außenspieler, der durch seine Präsenz und Erfahrung, besonders in entscheidenden Momenten, wichtige Akzente setzen könne. "Mit dem Wechsel setzt der FV Lörrach-Brombach ein klares Zeichen für die sportliche Ausrichtung. Die junge Mannschaft soll gezielt mit Führungsspielern ergänzt werden, die Verantwortung übernehmen und die Entwicklung der Spieler aus dem eigenen Nachwuchs weiter vorantreiben", so der Verein weiter.