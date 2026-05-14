Mike Maier schießt RW Glottertal zum Pokalsieg

Eindruchksvoll demonstrieren die Fußballer des SV RW Glottertal im Finale des Bezirkspokals Freiburg ihre Offensivstärke. Mit 4:2 gewinnen sie in Elzach gegen die SG Simonswald/Obersimonswald.

Die Mutter aller Siege am Vatertag ist ein Erfolg im Pokalfinale des Fußballbezirks Freiburg. In Südbaden erhält an diesem Feiertag keine Partie größere Resonanz als das Endspiel der Männer, die am Donnerstag erneut in Elzach um den begehrten gläsernen Pokal spielten. 2350 Zuschauer bevölkerten an Christi Himmelfahrt die Werner-Gießler-Arena, die bereits im vergangenen Jahr Spielstätte des Bezirkspokalfinals gewesen war. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Maier (3.), 1:1 Wölfle (24.), 2:1 Becker (29.), 3:1 Maier (70.), 3:2 Eigentor (73.), 4:2 Maier (89.). Schiedsrichter: Mourad (Freiburg). Zuschauer: 2350.