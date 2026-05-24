Mike Hanke will junge Fußballer fördern Mike Hanke hat in seiner Karriere fast alles erlebt – Bundesliga, Nationalmannschaft, Profifußball auf höchstem Niveau. Jetzt möchte der frühere Stürmer seine Erfahrung an Kinder und Jugendliche weitergeben. Gemeinsam mit David Breitmar setzt er in Düsseldorf auf individuelle Talentförderung und modernes Training mit viel Nähe zum Spiel. von Marcus Giesenfeld · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Hanke und Breitmar setzen auf Talentförderung – Foto: Borussia.de, CP

Lernen von einem Ex-Nationalspieler können ab sofort fußballbegeisterte Jungen und Mädchen in der „Train4Talent“ Soccer Academy. Gemeinsam mit dem langjährigen Bundesliga-Profi Mike Hanke eröffnet David Breitmar eine neue Fussballschule, in der Kinder und Jugendliche mit einem Lächeln im Gesicht den Umgang mit dem runden Leder erlernen sollen.

Verschiedene Angebote Insbesondere für David Breitmar ist das Metier nicht neu. Bis zuletzt war der 43-Jährige angestellt im „ZFAF“, das ein ähnliches Angebot versprach. Doch weil sein Geschäftspartner Frederic Jessner die Stadt verließ und dessen Mutter den Geschäftsbetrieb einstellt, musste sich David Breitmar umorientieren. Mit Mike Hanke war der neue Geschäftspartner schnell gefunden. „Wir haben uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und in den Gesprächen festgestellt, dass wir die gleiche Fußballphilosophie verfolgen“, sagt Breitmar. Die „Train4Talent“-Soccer Academy ist keine reine Ferienfußballschule. Sie gibt es in den Sommerferien natürlich auch über alle Wochen hinweg. Auf der Platzanlage von dessen Stammverein Schwarz-Weiß 06 können künftig aber auch ganzjährig Einzel- und Gruppentrainings gebucht werden. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf den Feldspielern. Auch das Torwart-Spezialtraining wird individuell oder in Gruppen angeboten. Mit der Implementierung des „Sunday Soccer Clubs“ hoffen die Gründer zudem, eine Nische erschlossen zu haben. Jeweils am Sonntagvormittag können von 9-10 Uhr und von 10-11 Uhr Trainingseinheiten in Kleingruppen gebucht werden. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren.

"Mir macht es einfach großen Spaß" David Breitmar ist sich bewusst, dass er mit der Akademie kein Neuland betritt. Fußballschulen gibt es inzwischen viele. Der Wettbewerb ist intensiv. Doch Breitmar und Hanke scheuen die Konkurrenz nicht. „Ich bin überzeugt, dass wir uns mit unseren Persönlichkeiten und der Qualität des Coachings abheben“, sagt Breitmar. Am Stoffeler Kapellenweg soll künftig auf jedes Detail geachtet werden. „Wir legen Wert auf ein spielnahes Techniktraining und das Setzen von Korrekturpunkten“, erklärt Breitmar, der sich nicht nur in dieser Hinsicht einen großen Mehrwert erhofft. „Mike hat als Spieler alles erlebt und ist aktuell Co-Trainer der Deutschen U16-Nationalmannschaft. Natürlich können die Jungen und Mädchen von seiner Erfahrung profitieren.“ Mit dem früheren Torjäger, der auf fast 300 Bundesliga-Einsätze zurückblicken kann, hat die Akademie nicht nur ein prominentes Gesicht und Zugpferd, sondern auch einen Trainer voller Tatendrang.