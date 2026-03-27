Mike Friedrich: "Wollen die drei Punkte nach Rehburg holen!"

Auch RSV Rehburg offenbarte Schwächen, allerdings auf andere Weise. Beim 3:4 gegen SV Brigitta-Elwerath Steimbke verspielte das Team eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung und kassierte den entscheidenden Treffer tief in der Nachspielzeit. Ein Spiel, das sinnbildlich für die Saison steht: viel Offensivqualität, aber immer wieder defensive Aussetzer.

Der Blick zurück zeigt jedoch, dass beide Teams zuletzt alles andere als stabil unterwegs waren. SV Heiligenfelde kassierte am vergangenen Spieltag eine deutliche 0:5-Niederlage beim VfL Bückeburg und musste zudem im Nachholspiel gegen Tabellenführer SC Twistringen einen bitteren Last-Minute-Gegentreffer hinnehmen – das 0:1 fiel erst in der 90.+12 Minute. Wieder einmal blieb die Defensive nicht ohne Fehler, während offensiv die Durchschlagskraft fehlt.

Trainer Mike Friedrich blickt dennoch kämpferisch auf die Partie: „Die wollen da mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auftreten, Stärke wieder zeigen, die bei den letzten Niederlagen im Folge wieder gut machen und wieder positiv nach vorne schauen und wollen die drei Punkte nach Rehburg holen.“

Das Hinspiel dürfte den Gästen zusätzliches Selbstvertrauen geben. Mit 6:0 setzte sich RSV Rehburg damals deutlich gegen SV Heiligenfelde durch – ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse eindrucksvoll widerspiegelt.

Für SV Heiligenfelde geht es darum, endlich wieder Stabilität ins eigene Spiel zu bringen und die Negativserie zu durchbrechen. RSV Rehburg hingegen will nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder in die Spur finden und sich Luft im Tabellenkeller verschaffen.