Mike de Sousa verlässt Unterliederbach im Winter

Gegen Erbenheim stand Mike de Sousa (rechts) noch auf dem Platz, nun wird er den VfB Unterliederbach in der Winterpause verlassen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Frankfurt. Am Wochenende ist Gruppenliga-Tabellenführer VfB Unterliederbach nochmal bei der SG Rauenthal/Martinsthal im Einsatz. Neben einigen Langzeitverletzten wird auch Stürmer Mike de Sousa nicht mehr im Kader beim VfB stehen. Denn er wird den Verein im Winter verlassen.

Als stellvertretender Filialleiter in einem Einzelhandel in Friedberg sei de Sousa momentan beruflich sehr eingespannt, gibt de Sousa zu Protokoll. In 46 Partien im VfB-Dress hat er 30 Tore erzielt.