 2025-12-03T05:51:34.672Z

Transfers
Gegen Erbenheim stand Mike de Sousa (rechts) noch auf dem Platz, nun wird er den VfB Unterliederbach in der Winterpause verlassen.
Gegen Erbenheim stand Mike de Sousa (rechts) noch auf dem Platz, nun wird er den VfB Unterliederbach in der Winterpause verlassen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Mike de Sousa verlässt Unterliederbach im Winter

Stürmer geht beim Gruppenliga-Tabellenführer von Bord

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Wiesbaden
VfB Unterl.
SG RaMa
Mike de Sousa
Mike de Sousa
Edmond Latifi
Edmond Latifi

Frankfurt. Am Wochenende ist Gruppenliga-Tabellenführer VfB Unterliederbach nochmal bei der SG Rauenthal/Martinsthal im Einsatz. Neben einigen Langzeitverletzten wird auch Stürmer Mike de Sousa nicht mehr im Kader beim VfB stehen. Denn er wird den Verein im Winter verlassen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Als stellvertretender Filialleiter in einem Einzelhandel in Friedberg sei de Sousa momentan beruflich sehr eingespannt, gibt de Sousa zu Protokoll. In 46 Partien im VfB-Dress hat er 30 Tore erzielt.

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa
VfB Unterliederbach
VfB UnterliederbachVfB Unterl.
15:00live

Trotz des Abgangs sieht Patrick Barnes, der sportliche Leiter des VfB, keine akute Notwendigkeit, noch einen Ersatz zu holen. Schließlich ist bereits die Verpflichtung des Offensivspielers Patryk Kuras (SV Zeilsheim) fix. Dazu kehren im kommenden Jahr Gentian Latifi (Rücken-Probleme), Edmond Latifi (muskuläre Probleme), Philippe Kohl (Kreuzbandriss), Youssef Farouni (Ellbogen-OP) und David Rodriguez (Zehenbruch) wieder ins Team zurück. Und ohnehin steht mit Justin Matthews der derzeit treffsicherste Gruppenliga-Torschütze im VfB-Kader, auch Caner Yesil und Barkan Aksu sind erfahrene Offensiv-Optionen.

Aufrufe: 04.12.2025, 17:08 Uhr
Philipp DurilloAutor