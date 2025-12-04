Mike de Sousa verlässt Unterliederbach im Winter

Frankfurt. Am Wochenende ist Gruppenliga-Tabellenführer VfB Unterliederbach nochmal bei der SG Rauenthal/Martinsthal im Einsatz. Neben einigen Langzeitverletzten wird auch Stürmer Mike de Sousa nicht mehr im Kader beim VfB stehen. Denn er wird den Verein im Winter verlassen.
Als stellvertretender Filialleiter in einem Einzelhandel in Friedberg sei de Sousa momentan beruflich sehr eingespannt, gibt de Sousa zu Protokoll. In 46 Partien im VfB-Dress hat er 30 Tore erzielt.
Trotz des Abgangs sieht Patrick Barnes, der sportliche Leiter des VfB, keine akute Notwendigkeit, noch einen Ersatz zu holen. Schließlich ist bereits die Verpflichtung des Offensivspielers Patryk Kuras (SV Zeilsheim) fix. Dazu kehren im kommenden Jahr Gentian Latifi (Rücken-Probleme), Edmond Latifi (muskuläre Probleme), Philippe Kohl (Kreuzbandriss), Youssef Farouni (Ellbogen-OP) und David Rodriguez (Zehenbruch) wieder ins Team zurück. Und ohnehin steht mit Justin Matthews der derzeit treffsicherste Gruppenliga-Torschütze im VfB-Kader, auch Caner Yesil und Barkan Aksu sind erfahrene Offensiv-Optionen.