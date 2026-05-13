Mikail Yücel wechselt zum SV Lengede

Der SV Lengede hat mit Mikail Yücel ein weiteres Offensivtalent für die kommende Bezirksliga-Saison verpflichtet. Das verkündete der Verein via Instagram.
Der 19-Jährige wechselt von Bosporus Peine nach Lengede und soll die Offensive mit „viel Tempo, Kreativität und Potenzial“ verstärken. Yücel kann flexibel „auf den Flügeln sowie im offensiven Mittelfeld“ eingesetzt werden und überzeugt laut Verein „vor allem durch seine Schnelligkeit, seine Technik und seine Spielübersicht“.
Zusätzlich sammelte der Neuzugang bereits Erfahrungen im Futsal und wurde „Norddeutscher Futsal-Meister“.
Zu seinem Wechsel erklärte Yücel: „Ich habe mich für den SV Lengede entschieden, weil ich hier die perfekte Möglichkeit sehe, mich sportlich weiterzuentwickeln und Teil eines starken Teams zu sein.“
Für die kommende Saison habe der Offensivspieler „klare Ziele“: Er wolle sich „schnell im Team etablieren, konstant gute Leistungen zeigen und der Mannschaft bestmöglich helfen“.
Die Fans dürften sich laut Verein auf „einen Spieler freuen, der mit Einsatz, Leidenschaft und immer 100 Prozent auf dem Platz steht“.