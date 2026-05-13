Mikail Yücel wechselt zum SV Lengede

– Foto: Thies Meyer

Der SV Lengede hat mit Mikail Yücel ein weiteres Offensivtalent für die kommende Bezirksliga-Saison verpflichtet. Das verkündete der Verein via Instagram.

Der 19-Jährige wechselt von Bosporus Peine nach Lengede und soll die Offensive mit „viel Tempo, Kreativität und Potenzial“ verstärken. Yücel kann flexibel „auf den Flügeln sowie im offensiven Mittelfeld“ eingesetzt werden und überzeugt laut Verein „vor allem durch seine Schnelligkeit, seine Technik und seine Spielübersicht“.

Zusätzlich sammelte der Neuzugang bereits Erfahrungen im Futsal und wurde „Norddeutscher Futsal-Meister“.