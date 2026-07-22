Mikail Öztürk übernimmt neue Aufgabe bei Rheinland Hamborn 03 Nach der Beendigung seiner Tätigkeit beim SV Genc Osman Duisburg hat Mikail Öztürk eine neue Herausforderung gefunden. Zur Saison 2026/27 übernimmt er die Position des Teammanagers der 1. Mannschaft beim Landesliga-Aufsteiger Rheinland Hamborn 03. von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Mikail Öztürk steht nun in Verantwortung bei Rheinland Hamborn. – Foto: Spielerprofil

Neben seinen Aufgaben rund um die erste Mannschaft wird Öztürk den Verein auch in den Bereichen Social Media, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Zudem wird er gemeinsam mit Tarkan Yildirim den Aufbau der U19-Mannschaft begleiten und seine Erfahrungen im organisatorischen sowie sportlichen Bereich einbringen.

Wiedersehen mit Yildirim Mit Tarkan Yildirim verbindet Öztürk bereits eine gemeinsame Vergangenheit beim SV Genc Osman Duisburg. Beide haben dort zusammengearbeitet und möchten nun ihre Erfahrungen nutzen, um in Hamborn nachhaltige Strukturen im Jugendbereich mit aufzubauen. "Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Schon in den ersten Gesprächen habe ich gemerkt, dass Rheinland Hamborn 03 für Verlässlichkeit, klare Ziele und ein familiäres Miteinander steht. Ich wurde vom Verein herzlich aufgenommen und hatte von Anfang an das Gefühl, dass hier gemeinsam etwas aufgebaut werden soll."

Und weiter: "Besonders beeindruckt hat mich, was der Vorstand um Fahri Ulutaş in den vergangenen Jahren entwickelt und aufgebaut hat. Rheinland Hamborn 03 verfolgt nicht nur sportlich ambitionierte Ziele im Senioren- und Jugendbereich, sondern möchte auch mit verschiedenen Projekten einen Beitrag für die Menschen in Marxloh und Hamborn leisten. Diese Philosophie passt zu meinen Vorstellungen und hat mich überzeugt.“ Über die Zusammenarbeit mit Rheinland Hamborn 03 sagt Öztürk : "Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen, den Verein organisatorisch und medial zu unterstützen und gemeinsam mit allen Verantwortlichen die nächsten Schritte zu gehen. Der Verein hat große Ziele und ich bin überzeugt, dass wir mit Teamarbeit, Leidenschaft und einer klaren Struktur viel erreichen können.“