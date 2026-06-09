Mikail Öztürk hört bei Genc Osman Duisburg auf

Mikail Öztürk hat seine Ämter beim SV Genc Osman Duisburg niedergelegt. Der bisherige Teammanager der ersten Herrenmannschaft und stellvertretende Seniorenobmann beendet seine Tätigkeit mit sofortiger Wirkung. Der Entscheidung sei nach Darstellung Öztürks eine intensive Phase im Vereinsumfeld und eine sorgfältige persönliche Abwägung vorausgegangen.
Öztürk hatte seine Aufgaben mit dem Ziel übernommen, seine Erfahrung im Amateurfußball einzubringen und den Verein vor allem organisatorisch sowie strukturell zu unterstützen. In seiner Zeit bei Genc Osman engagierte er sich im Umfeld der ersten Mannschaft und im Seniorenbereich. Dabei ging es um sportnahe Abläufe, organisatorische Themen und die Zusammenarbeit zwischen Mannschaft, Trainerteam und Vereinsumfeld.
Im Mittelpunkt seiner Arbeit hätten Verlässlichkeit, klare Strukturen und eine konstruktive Abstimmung gestanden. Öztürk investierte nach eigener Aussage viel Zeit und Energie, um Prozesse zu begleiten und die Entwicklung des Teams im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen. Nun zieht er für sich einen Schlussstrich.
„Ich habe meine Aufgaben immer mit voller Überzeugung, großem Einsatz und dem Anspruch übernommen, etwas nachhaltig zu bewegen. Für mich gehört zu einer funktionierenden Zusammenarbeit nicht nur Engagement, sondern auch ein gemeinsames Verständnis von Zielen, Kommunikation und gegenseitiger Verlässlichkeit“, erklärt Öztürk.
Im Verlauf seiner Tätigkeit hätten sich unterschiedliche Sichtweisen über die weitere Ausrichtung und Zusammenarbeit ergeben. Solche Entwicklungen seien im Vereinsleben nicht ungewöhnlich, hätten in der Gesamtheit aber zu einer Neubewertung seiner eigenen Rolle geführt.
Öztürk formuliert seinen Schritt entsprechend klar. „Wenn diese Grundlagen im Verlauf nicht mehr in dem Maß gegeben sind, wie man es sich für eine gemeinsame Arbeit wünscht, ist es wichtig, ehrlich mit sich selbst zu sein und Konsequenzen zu ziehen“, sagt er.
Für ihn sei die Entscheidung nicht spontan gefallen, sondern Ergebnis eines längeren Prozesses. „Man investiert sehr viel Herzblut, Zeit und Verantwortung in eine Aufgabe und erwartet im Gegenzug, dass dieser Einsatz auch in einem entsprechenden Miteinander und einer gemeinsamen Linie wiederzufinden ist. Wenn man im Verlauf merkt, dass diese gemeinsame Basis nicht mehr in der gewünschten Form vorhanden ist, ist das für beide Seiten ein klarer Hinweis, einen neuen Weg einzuschlagen. Meine Entscheidung ist daher das Ergebnis eines längeren Prozesses der Reflexion.“
Trotz des Rücktritts blickt Öztürk respektvoll auf seine Zeit beim SV Genc Osman Duisburg zurück. Er bedankt sich ausdrücklich bei den Spielern, dem Trainerteam sowie den ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern im Vereinsumfeld für die Zusammenarbeit und das Vertrauen in seine Arbeit.
„Ich wünsche dem SV Genc Osman Duisburg für die Zukunft sportlich und strukturell alles Gute. Der Amateurfußball lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen und mit Leidenschaft dabei sind. Ich hoffe, dass der Verein seinen Weg erfolgreich fortsetzt und die gesteckten Ziele erreicht“, erklärt Öztürk.
Mit seinem Rücktritt endet für Mikail Öztürk ein Kapitel, das von Engagement, Verantwortung und intensiven Erfahrungen geprägt war. Zugleich richtet er den Blick nach vorne und will sich neuen sportlichen sowie persönlichen Herausforderungen im Fußballumfeld widmen.
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