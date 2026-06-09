Mikail Öztürk hört bei Genc Osman Duisburg auf Mikail Öztürk hat seine Aufgaben als Teammanager der ersten Mannschaft und stellvertretender Seniorenobmann beim SV Genc Osman Duisburg mit sofortiger Wirkung niedergelegt. von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Mikail Öztürk hört auf. – Foto: SV Genc Osman

Mikail Öztürk hat seine Ämter beim SV Genc Osman Duisburg niedergelegt. Der bisherige Teammanager der ersten Herrenmannschaft und stellvertretende Seniorenobmann beendet seine Tätigkeit mit sofortiger Wirkung. Der Entscheidung sei nach Darstellung Öztürks eine intensive Phase im Vereinsumfeld und eine sorgfältige persönliche Abwägung vorausgegangen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Öztürk hatte seine Aufgaben mit dem Ziel übernommen, seine Erfahrung im Amateurfußball einzubringen und den Verein vor allem organisatorisch sowie strukturell zu unterstützen. In seiner Zeit bei Genc Osman engagierte er sich im Umfeld der ersten Mannschaft und im Seniorenbereich. Dabei ging es um sportnahe Abläufe, organisatorische Themen und die Zusammenarbeit zwischen Mannschaft, Trainerteam und Vereinsumfeld. Im Mittelpunkt seiner Arbeit hätten Verlässlichkeit, klare Strukturen und eine konstruktive Abstimmung gestanden. Öztürk investierte nach eigener Aussage viel Zeit und Energie, um Prozesse zu begleiten und die Entwicklung des Teams im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen. Nun zieht er für sich einen Schlussstrich.

„Ich habe meine Aufgaben immer mit voller Überzeugung, großem Einsatz und dem Anspruch übernommen, etwas nachhaltig zu bewegen. Für mich gehört zu einer funktionierenden Zusammenarbeit nicht nur Engagement, sondern auch ein gemeinsames Verständnis von Zielen, Kommunikation und gegenseitiger Verlässlichkeit“, erklärt Öztürk. Unterschiedliche Sichtweisen über die Zusammenarbeit Im Verlauf seiner Tätigkeit hätten sich unterschiedliche Sichtweisen über die weitere Ausrichtung und Zusammenarbeit ergeben. Solche Entwicklungen seien im Vereinsleben nicht ungewöhnlich, hätten in der Gesamtheit aber zu einer Neubewertung seiner eigenen Rolle geführt.