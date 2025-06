Mika van Lipzig ist Deutscher Meister. – Foto: Markus Verwimp

Mika van Lipzig macht das Meisterstück Vor zwei Jahren ist das Fußballtalent vom 1. FC Kleve zurück zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Jetzt darf sich der Gelderner Deutscher U17-Meister nennen. So hat der 16-Jährige das aufregende Endspiel gegen RB Leipzig erlebt.

In der Saison 2022/23 war er mit seinen 18 Treffern der überragende Akteur in der U15-Mannschaft, die für den 1. FC Kleve einen neuen Punkterekord in der Niederrheinliga aufstellte. Nun darf er sich Deutscher U17-Meister nennen. Für Borussia Mönchengladbach stand Mika van Lipzig aus dem Gelderner Ortsteil Lüllingen beim 3:1 (1:0)-Erfolg im Endspiel gegen RB Leipzig am vergangenen Sonntag mehr als eine Stunde auf dem Platz – vor sage und schreibe 10.834 Zuschauern.

Unter deren aufmerksamen Augen im Gladbacher Borussia-Park zeigte der 16-jährige Nachwuchsstürmer einmal mehr eine engagierte Leistung, die er – anders als noch im Achtelfinale gegen Hertha BSC – nicht mit einer Torbeteiligung krönen konnte. Mit der Hand am Pokal war ihm das jedoch herzlichst egal. „Ich finde, ich habe gut gespielt und werde dieses Spiel so schnell nicht vergessen. Das Einlaufen, die Stimmung beim Aufwärmen, die ‚Elf vom Niederrhein‘ – das waren schon Gänsehaut-Momente. Im Halbfinale gegen den FC Bayern war ich noch nervös, am Sonntag überwog die Vorfreude“, sagt Mika. Ganz nebenbei feierte er mit seiner Borussia auch noch die erste Deutsche U17-Meisterschaft seit 44 Jahren. Letztmals konnten sich die Gladbacher B-Junioren im Jahr 1981 den Titel sichern, damals mit einem 1:0-Sieg über Eintracht Frankfurt.

Die Wurzeln nicht vergessen Zeugen des erneuten Titelgewinns wurden am Sonntag auch zwei Delegationen von Mikas Ex-Vereinen. Der SV Walbeck, bei dem der heute 16-Jährige seine ersten fußballerischen Schritte gegangen war, hatte sogar ein Banner mit ins Stadion gebracht. Und auch seine ehemaligen Teamkollegen vom 1. FC Kleve herzten ihren ehemaligen Top-Stürmer nach Abpfiff ausgiebig. „Ich habe noch viele Freunde in Kleve und hatte dort in Niko Hegemann und Mejsam Shkohi zwei tolle Trainer. Dort sind mein Selbstbewusstsein und der Spaß am Fußball wieder gewachsen“, erinnert sich Mika.