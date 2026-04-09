Mika Schroers startet durch – vom Bankdrücker zum Top-Torjäger

Die Dramaturgie war schon fast etwas kitschig. Kurz vor dem Anpfiff zur Drittliga-Partie gegen Wehen Wiesbaden verkündete Alemannia Aachen am Ostersonntag, dass der Traditionsverein Mika Schroers fest verpflichtet hat. Kurze Zeit später traf Schroers dann gleich dreimal und sorgte mit seinem Hattrick fast im Alleingang für den 3:0-Heimsieg. Als er in der 85. Minute ausgewechselt wurde, brandete frenetischer Jubel der Fans in Aachen auf.
Es war bereits der zweite Dreierpack des Stürmers, der in der vergangenen Saison bei Arminia Bielefeld nicht so richtig zum Zuge kam. Der 24-Jährige erfüllte sich zwar den Traum jedes Fußballprofis und fuhr zum DFB-Finale nach Berlin. Hier kam er allerdings nicht zum Einsatz. Bei der Arminia konnte sich der Wachtendonker nie so recht durchsetzen, er gehörte zwar mit zur Aufstiegsmannschaft, war in dieser Saison allerdings nur einmal im Kader und wurde dann nach Aachen ausgeliehen.
Für den 24-Jährigen war das offenbar die richtige Entscheidung. Er startete bei der Alemannia so richtig durch. Er kam auf die beeindruckende Bilanz von 16 Toren und acht Vorlagen in 28 Pflichtspielen. Vom Bankdrücker zum Toptorjäger gewissermaßen. Die logische Folge: Zu Ostern zog Aachen die Kaufoption. Damit wechselt Schroers zu Alemannia Aachen, er unterschrieb einen Vertrag für drei Jahre, teilte der Drittligist mit.
Auch Schroers freut sich über die feste Verpflichtung: „Ich habe schon zu Beginn meiner Leihe gesagt, dass es für mich etwas ganz Besonderes ist, für den Verein zu spielen, für den bereits mein Vater aktiv war. Dass sich die Alemannia jetzt für eine feste Verpflichtung entschieden hat, macht mich sehr stolz. Ich spüre hier großes Vertrauen – von der Mannschaft, dem Trainerteam und den Fans.“
„Mika hat die Erwartungen, die wir mit seiner Leihe verbunden haben, voll erfüllt. Mit seinen Toren und Vorlagen hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Mannschaft im Saisonverlauf stabilisiert hat und aktuell im gesicherten Tabellenmittelfeld steht. Für uns war daher früh klar, dass wir die Kaufoption ziehen möchten“, erklärt Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport von Alemannia Aachen.
Beste Wünsche für die weitere Karriere gibt es auch aus Bielefeld: „Wir bedanken uns bei Mika für seinen Einsatz für die Arminia in der vergangenen Saison und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute“, erklärt Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.
Schroers gehört jetzt zu den Top-Torjägern in der 3. Liga und will bei Aachen den nächsten Schritt machen. Mika Schroers wurde in Kempen geboren, wo er zunächst auch beim SV Thomasstadt Kempen spielte. Nach dem Umzug nach Wachtendonk lief er drei Jahre für TSV Wachtendonk/Wankum auf, bevor er zu Borussia Mönchengladbach wechselte, wo er in der Regionalliga spielte, bevor er nach Bielefeld ging.
Der 24-Jährige stammt aus einer echten Fußballerfamilie. Sein Großvater Hannes spielte in der Oberliga für Fortuna Düsseldorf, sein Vater Jan spielte unter anderem bei Bayer Uerdingen und verpasste mit Alemannia Aachen seinerzeit nur knapp den Aufstieg in die 2. Liga. Und der Cousin von Mika Schroers ist in der Fußballszene ein echter Begriff: Jannik Vestergaard ist dänischer Nationalspieler und lief für Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach auf. Zuhause werde sehr viel über Fußball gesprochen, verriet der Stürmer einmal bei Arminia TV – kein Wunder, bei der Verwandtschaft.